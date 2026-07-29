Nächste Pleite! Moise Kouame hat den Paris-Schwung verloren

Moise Kouame kommt nach seinen begeisternden Auftritten bei den French Open 2026 nicht so richtig in Tritt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.07.2026, 06:49 Uhr

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Was waren das für fantastische Szenen in Roland-Garros 2026, als Lokalmatador Moise Kouame bis in die dritte Runde stürmte. Da hatte der Teenager ja zunächst Marin Cilic besiegte, danach einen Thriller gegen Adolpho Vallejo gewonnen. Und schließlich nach großem Kampf gegen Alejandro Tabilo verloren.

Seitdem läuft es aber alles andere als rund. Letzter Beweis dafür? Das 1:6 und 4:6 gegen Edward Winter beim ATP-Tour-250-Turnier in Los Cabos. Winter, ein 21-jähriger Australier, war als Lucky Loser ins Feld gerutscht und steht in der Weltrangliste auf Position 391.

Niederlagen gegen Rehberg und Borges

Zwischen Paris und Los Cabos hatte es nur zwei Auftritte gegeben: Beim Challenger in Braunschweig unterlag Kouame Max Hans Rehberg aus Deutschland. Und zuletzt in Basta musste er sich Nuno Borges geschlagen geben. Was wiederum keine Katastrophe ist: Schließlich hat Borges das Turnier in Bastad ja schon mal gewonnen.

Es sind also wohl die ganz natürlichen Schwankungen, die ein 17-jähriger Tennisprofi auf der ATP-Tour erlebt. Ein anderer, Cruz Hewitt nämlich, hat derweil in Washington seinen ersten Matchsieg auf der großen Bühne gefeiert. Bei Moise Kouame wie auch bei Hewitt junior darf man davon ausgehen, dass weitere folgen werden. Und auch Niederlagen wie jene in Los Cabos gegen Edward Winter.

Hier das Einzel-Tableau in Los Cabos

