ATP Washington: De Minaur feiert Prestige-Sieg gegen Tsitsipas

In der Auftakt-Runde des ATP-500-Turniers besiegte der Australier Alex de Minaur mit einer kämpferischen Leistung Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen und sorgte dadurch für eine Verbesserung der bislang verheerenden Bilanz gegen den Griechen. Seinen erfolgreichen Comeback-Lauf baute der Italiener Lorenzo Musetti aus, der in drei Sätzen gegen den Australier Aleksandar Vukic triumphieren konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.07.2026, 21:48 Uhr

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© Getty Images Bei einer vorausgehenden 1:12-Bilanz feierte Alex de Minaur in Washington einen wichtigen Prestige-Sieg gegen Stefanos Tsitsipas.

Eine Chance, die nur verschwindend gering schien, galt es für den topgesetzten Alex de Minaur in der Auftakt-Runde des ATP-500-Turniers in Washington gegen Stefanos Tsitsipas zu nutzen, schließlich ging der Australier mit einer 1:12-Bilanz in die Begegnung gegen den Griechen.

Den besseren Start erwischte auch der 27-jährige Tsitsipas, der nach zwei verpassten Break-Chancen doch das Service seines gleichaltrigen Gegners zur 4:2-Führung abnehmen konnte. Im weiteren Verlauf jedoch erhöhte sich die Fehlerquote des griechischen Davis-Cup-Spielers, der durch vier verlorene Spiele in Folge den ersten Durchgang abgeben musste.

Dennoch steckte Tsitsipas nicht auf, schnappte sich im zweiten Akt ein frühes Break, ließ bei eigenem Service nichts anbrennen und konnte dadurch sicher den Satzgleichstand herstellen.

Doch De Minaur packte wieder einmal seine formidablen Kämpferqualitäten aus, erspielte sich im vierten Spiel drei laufende Break-Möglichkeiten und packte bei der dritten Gelegenheit zu. Danach hatte Tsitsipas nichts mehr zuzusetzen und konnte die drohende Niederlage nicht mehr aufhalten. Mit einem Aufschlag-Winner zum Abschluss besiegelte De Minaur nach knapp zwei Stunden den 6:4, 3:6, 6:3-Erfolg und wird im Achtelfinale vom Teenager Cruz Hewitt im rein australischen Duell gefordert.

Musetti mit Zwischentief zum Sieg gegen Qualifikant Vukic

Das Comeback des Italieners Lorenzo Musetti in seinem ersten Turnier seit dem Heim-Masters in Rom nimmt immer erfolgreichere Züge an. Nach seinem Auftakt-Erfolg gegen seinen Landsmann Matteo Arnaldi, wo er von einer Aufgabe seines Gegners profitierte, sah er sich im Achtelfinale dem australischen Qualifikanten Aleksandar Vukic gegenüber. Vom Start weg überzeugte der 24-jährige Musetti mit seinem variablen Spiel und transportierte eine schnelle 3:0-Führung sicher zur Satzführung.

Auch im zweiten Akt startete der Weltranglisten-15. souverän und erspielte sich einen 4:2-Vorsprung. Doch etwas unerwartet beging er imAnschluss daran einige leichte Fehler und ließ seinen 27-jährigen Gegner nicht nur zurückkommen, sondern musste sogar den Ausgleich in Sätzen hinnehmen. Im dritten Durchgang übernahm der zweifache ATP-Titelträger aber wieder das Kommando und besiegelte mit einem weiteren Break zum Abschluss den finalen 6:3, 5:7, 6:3-Erfolg nach 2:16 Stunden. Im Viertelfinale bekommt es Musetti entweder mit dem spanischen Youngster Rafael Jodar oder dem japanischen Altmeister Kei Nishikori zu tun.

Hier das Einzel-Tableau der Herren aus Washington