ATP Los Cabos: Bernard Tomic nimmt Khachanov raus

Nach seinem Lucky-Loser-Coup kommt Bernard Tomic beim ATP-250-Turnier in Los Cabos immer besser in Fahrt. Mit seinem glatten Zweisatz-Erfolg gegen den an Nr. 4 gesetzten Karen Khachanov spielte sich der australische Routinier erstmals seit sieben Jahren wieder in ein Viertelfinale auf der ATP-Tour.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.07.2026, 11:43 Uhr

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© Getty Images In Los Cabos geigt Bernard Tomic fast wie in besten alten Zeiten auf.

Lange musste Bernard Tomic warten, bis er auf der großen ATP-Tour wieder einen renommierten Namen bezwingen konnte. Im Achtelfinale des ATP-250er-Events im mexikanischen Los Cabos sah sich der Australier dem ehemaligen Olympiafinalisten Karen Khachanov gegenüber.

Nach ausgeglichenem Beginn fand der 33-jährige Tomic immer besser zu seinem geradlinigen Spiel und sicherte sich mit einem furiosen Endspurt in Form von vier in Folge gewonnener Spiele den ersten Durchgang.

Auch im zweiten Akt zeichnete sich ein ähnliches Bild. Nachdem der 30-jährige Khachanov mit seiner druckvollen Vorhand das Geschehen zu Beginn offenhalten und sich sogar einen 4:2-Vorsprung erspielen konnte, übernahm Tomic wieder komplett das Zepter und schnappte sich erneut vier Spiele in Folge zum finalen 6:2, 6:4-Erfolg nach 86 Minuten.

Dabei sah es zu Turnierbeginn lange nicht nach einem Erfolgslauf für Tomic aus. Nach einem hartumkämpften Auftakt-Match in der Qualifikation konnte er zur Finalrunde gegen den US-Amerikaner Tristan Boyer nicht antreten, kam dann aber in den Genuss eines Lucky-Loser-Spots. Diesen veredelte der Routinier mit Erfolgen im Hauptfeld gegen den mexikanischen Qualifikanten Alex Hernandez und nun gegen Khachanov.

Mit dem Erfolg gegen den Weltranglisten-26. konnte der in Stuttgart geborene Tomic den höchstplatzierten Spieler bezwingen, seit er sich 2018 gegen Fabio Fognini als damalige Nr. 13 der Welt durchsetzen konnte. In seinem ersten Viertelfinale auf der ATP-Tour seit sieben Jahren bekommt es Tomic mit dem an Nr. 5 gesetzten Briten Cameron Norrie zu tun. Und so ganz riesig wäre die Überraschung nicht, wenn der Weltranglisten-171. auch dort den nächsten Coup landen könnte.

Zahlreiche Favoritenstürze

Für die Favoriten scheint das Turnier in Los Cabos bislang eh kein gutes Pflaster zu sein. So triumphierte Coleman Wong aus Hongkong gegen den topgesetzten Tschechen Jiri Lehecka, gefolgt vom Aus des an Position 2 geführten Italieners Luciano Darderi, der gegen den Tschechen Dalibor Svrcina beim Stand von 0:3 aufgeben musste.

Hier das Einzel-Tableau aus Los Cabos