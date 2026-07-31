ATP Washington: Ben Shelton muss wieder die Extra-Meile gehen

Ben Shelton hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Udo Humbert das Viertelfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington komplettiert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.07.2026, 07:04 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton hört die Fans gerne jubeln

Ben Shelton und Andy Murray haben von ihrem Ansatz, Tennis zu spielen, eher wenig gemein. Aber in einer Sache scheint der junge Amerikaner dem dreimaligen Major-Champion aus Schottland nachzueifern: Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Denn Ben Shelton spielt sein Nenngeld ebenso gerne aus wie das Andy Murray oft getan hat. Auch in Washington - man erinnere sich nur an das Jahr 2018, als Murray drei Drei-Satz-Matche sin der US-Hauptstadt hintereinander gewann, ehe er dann zum Viertelfinale gegen Alex de Minaur nicht mehr antreten konnte.

Shelton jedenfalls musste anno 2026 schon in Runde eins gegen Landsmann Martin Damm über die volle Distanz gehen. Und gegen Udo Humbert war es im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Washington nicht anders. Am Ende setzte sich der an Position zwei gesetzte Lokalmatador mit 6:7 (4), 6:3 und 6:4 durch. Und nun geht es erneut gegen einen Lefty, nämlich Alejandro Tabilo aus Chile.

De Minaur ohne Probleme

Ganz oben im Tableau haben sich Alex de Minaur und Brandon Nakashima zum Viertelfinale verabredet. De Minaur hatte mit seinem jungen Landsmann Cruz Hewitt keine Probleme, Nakashima lieferte sich mit Jakub Mensik einen packenden Drei-Satz-Kampf.

Die weiteren Partien un der Runde der letzten acht bestreiten Taylor Fritz gegen Alex Michelsen und Rafael Jodar gegen Rückkehrer Lorenzo Musetti.

Hier das Einzel-Tableau in Washington

