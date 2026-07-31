ATP Masters Montréal: Alexander Zverev mit guter Auslosung - und mit Fritz im Viertel

Alexander Zverev ist beim Masters-Turnier in Montréal (2. bis 13. August) als Topgesetzter ganz oben im Draw gelandet. Nach einem Freilos zum Auftakt könnte es eine italienische Angelegenheit geben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 31.07.2026, 21:02 Uhr

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© Getty Images

In Runde 2 nämlich wartet der Sieger der Partie zwischen Lorenzo Sonego und Tallon Griekspoor, danach wäre nach Plan Matteo Arnaldi der nächste Gegner. Im Viertelfinale wiederum könnte Taylor Fritz lauern. Gut für Zverev, dass er in Wimbledon dessen Serie beendet hat - zuvor hatte Fritz sieben Mal in Folge gegen Hamburger gewonnen.

Lokalmatador Felix Auger-Aliassime trifft in Runde 2 auf Luca Van Assche oder einen Qualifikanten.

Jan-Lennard Struff bekommt es in Runde 1 mit Alex Michelsen zu tun, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier mit einem Qualifikanten.

Vorjahressieger Ben Shelton trifft in Runde 2 auf Jenson Brooksby oder einen Qualifikanten.

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner hat seine Teilnahme in Montréal abgesagt, ebenso wie Novak Djokovic. Carlos Alcaraz steht nach seiner langen Verletzung wieder im Training, ein Start in Kanada allerdings kommt für ihn zu früh.

Hier das Einzel-Draw aus Montréal