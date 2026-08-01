ATP Washington: Tabilo ringt Shelton nieder, Jodar und Fritz beißen sich durch

Beim ATP-500-Turnier in Washington musste sich der US-Amerikaner Ben Shelton im Viertelfinale dem Chilenen Alejandro Tabilo trotz gewonnenem ersten Satz noch geschlagen geben. Jeweils in drei Sätzen konnten sich Rafael Jodar gegen Lorenzo Musetti und Taylor Fritz gegen seinen Landsmann Alex Michelsen durchbeißen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.08.2026, 07:59 Uhr

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© Getty Images Mit einem spektakulären Comeback-Erfolg gegen Ben Shelton erspielte sich Alejandro Tabilo in Washington ein Halbfinal-Duell gegen Rafael Jodar.

Einen fast schon sicher geglaubten Erfolg musste Ben Shelton gegen Alejandro Tabilo noch aus der Hand geben. Nach gewonnenem ersten Durchgang erspielte sich der US-Amerikaner im zweiten Satz beim Stand von 4:4 drei laufende Breakbälle, konnte diese und eine weitere Möglichkeit aber nicht nutzen und musste anschließend sogar den Satzausgleich akzeptieren. Nachdem sich der 23-jährige Shelton im dritten Durchgang das erste Break erarbeiten konnte, musste er seinem kräfteraubenden Offensivspiel immer mehr Tribut zollen, das direkte Re-Break hinnehmen und sich in 2:23 Stunden Spielzeit nach vier abgegebenen Spielen in den letzten fünf Games mit 6:4, 5:7, 4:6 beugen.

Nach dem Match kommentierte der 29-jährige Chilene: „Der zweite Satz war eine mentale Herausforderung und der dritte Satz eine physische Angelegenheit. Das Publikum und mein Team haben mir geholfen, dort durchzukommen. Jetzt stehe ich hier mit dem Sieg, das ist einfach unglaublich.“

Jodar feiert Comeback-Erfolg gegen Musetti

Einen Fehlstart lieferte Rafael Jodar in seiner Partie gegen Lorenzo Musetti ab, der in Washington sein erstes Turnier seit dem Heimmasters in Rom bestritt. Im ersten Durchgang fand der junge Spanier kein Mittel gegen das variable Spiel seines Gegners und musste diesen bei nur einem Spielgewinn abgeben. Doch mit Beginn des zweiten Durchgangs fand der 19-jährige Jodar immer besser zu seinen druckvollen Schlägen und dominierte den zweiten Satz komplett. Im dritten Durchgang raffte sich der 24-jährige Musetti noch einmal auf, musste aber in der Satzmitte sein Service vorentscheidend abgeben und konnte sich im weiteren Verlauf keine Break-Chance mehr erarbeiten. Mit einem souveränen Aufschlagspiel ohne Punktverlust fixierte Newcomer Jodar den 1:6, 6:1, 6:4-Erfolg nach knapp zwei Stunden und wird dadurch erstmals in die Top 20 der Weltrangliste rücken. Im Halbfinale fordert der Yountster den Shelton-Bezwinger Tabilo, dem er im Frühjahr in Indian Wells im bislang einzigen Aufeinandertreffen unterlegen war.

Fritz triumphiert gegen Landsmann Michelsen nach abgewehrtem Matchball

Den Einzug ins Halbfinale erkämpfte sich Taylor Fritz im US-Duell gegen Alex Michelsen. In der Endphase des dritten Durchgangs musste der 28-Jährige gegen den 21-jährigen Michelsen erst beim Stand von 5:5 zwei Break-Chancen und im Tiebreak bei 5:6 sogar einen Matchball abwehren, bei dem seinem Gegner ein relativ leichter Returnfehler auf einen zweiten Aufschlag unterlief. Mit drei erfolgreichen Punkten in Folge sicherte sich die Nr. 3 des Turniers schließlich den 6:1, 3:6, 7:6 (6)-Erfolg nach 2:18 Stunden. In seinem vierten Halbfinale der Saison sieht sich der Weltranglisten-10. seinem Landsmann Brandon Nakashima gegenüber, der den Titelverteidiger Alex de Minaur aus Australien mit 7:6 (5), 6:4 aus dem Turnier nehmen konnte.

Hier das Einzel-Tableau der Herren aus Washington