ATP Kanada Masters Montréal: Spieler, TV, Livestream, Preisgeld - alle Infos!

Mit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Montréal geht's so richtig los mit der Hartplatztour in Nordamerika Wir haben alle Infos für euch!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.08.2026, 10:42 Uhr

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Wer spielt in Montréal?

Eigentlich würden wir schreiben: fast alle. Schließlich ist's ein Masters-Turnier, 1000 Punkte für die Weltrangliste gibt's zu verteilen. Topgesetzt: Alexander Zverev vor Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Ben Shelton, Flavio Cobolli und Taylor Fritz. Hm, fehlt da nicht wer?

Wer fehlt in Montréal?

Eben. Einige. Allen voran der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner. Der Italiener hat in diesem Jahr alle bisherigen Masters-Turniere gewonnen und hat sich durch seine Absage um die Chance gebracht, als erster Akteur wirklich alle 1000er-Turniere in einem Jahr zu gewinnen. Aber Sinner will nach seinem Wimbledonsieg noch eine Pause.

Außerdem fehlen Carlos Alcaraz, der immerhin wieder trainiert (und in Cincinnati spielen will) und Novak Djokovic. Allesamt sind nicht begeistert davon, dass die Masters-Events nun auf zwei Wochen ausgedehnt wurden.

Wie lief die Auslosung?

Für Alexander Zverev ganz gut: Er hat wie alle 32 gesetzten Spieler ein Freilos zum Auftakt. Im Viertelfinale allerdings könnte Taylor Fritz lauern. Den hatte Zverev zuletzt in Wimbledon besiegt. Nach zuvor sieben Niederlagen am Stück.

Mehr Infos zur Auslosung inkl. Draw: hier!

Wer überträgt das Masters in Montréal im TV und Livestream?

Sky wird im TV und über den Livestream das ATP-Masters-1000-Turnier in Montréal übertragen.

Wie viel Preisgeld gibt es?

Viel! Der Sieger nimmt am Ende 1.514.200 US-Dollar mit nach Hause. Der Finalist knapp die Hälfte. Für ein Aus in Runde 1 gibt's immerhin noch 24.335 US-Dollar.

Wer waren die Vorjahressieger beim Kanada Masters?