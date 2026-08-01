Carlos Alcaraz: Haarige Angelegenheiten

Carlos Alcaraz lässt einen in Sachen Haarwuchs neidisch werden. Aber, und das loben wir: Er macht was draus!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.08.2026, 15:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Instagram / Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz

Uns tennisnet-Redakteuren ist Neid ja völlig fremd. Klar, die Titelsammlung von Novak Djokovic würde sich im eigenen Lebenslauf nicht sooo schlecht machen. Die Tenniskünste von Jannik Sinner würde man auch mitnehmen. Oder die Athletik von Coco Gauff (die Vorhand lieber nicht).

Wenn man sich den Haarwuchs von Carlos Alcaraz aber so anschaut, nun ja. Da schaut man dann doch etwas wehmütig hin. Aber man muss positiv anmerken: Carlitos nutzt sein Talent. Denn wirklich wütend wird der an androgenetischer Alopezie leidende Redakteur im Freundeskreis, wenn Menschen mit famoser Haarsituation einfach nichts draus machen. Außer sich die Haare lieblos abzurasieren.

Von daher macht Alcaraz alles richtig. Im vergangenen Jahr hatte ja noch der Bruder den Rasierer zu tief angesetzt, was bei Alcaraz's Haarwachstum kein langfristiges Problem darstellen sollte. Und jüngst hatte sich der Spanier in der Verletzungsauszeit eine wahre Mähne wachsen lassen. So hätte man ihn durchaus auch mal gerne auf dem Matchcourt gesehen, aber Alcaraz hatte andere Pläne.

Und man muss neidisch festhalten: Er kann's tragen. Und, wenn man sich Papa Alcaraz so anschaut: Sind auch die Gene da, in den kommenden Jahren noch zu experimentieren.

Alcaraz trainiert wieder!

Ach ja, und Tennis? Spielt Carlos auch wieder. Nach den Bilder und Videos mit den ersten vorsichtigen Versuchen im Kleinfeld oder mit abgesägtem Rahmen, sieht das nun auch wieder fast wettbewerbsfähig aus.

Sollte es langsam auch, wenn Alcaraz seinen Zeitplan einhalten will. Er hat für sein Comeback das Masters-Turnier in Cincinnati im Visier, am 13. August geht's hier los. Und damit auch der große Test, ob ein Start bei den US Open kurz darauf schon Sinn macht.