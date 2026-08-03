ATP Montreal: Deutsche Männer starten erst am Montag

Die deutschen Tennis-Profis Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann starten mit Verspätung in das Masters-Turnier im kanadischen Montréal.

von SID

zuletzt bearbeitet: 03.08.2026, 07:58 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier muss sich in Montreal noch gedulden

Ihre Erstrunden-Matches wurden wegen anhaltenden Regens am Sonntag auf Montag verlegt. Altmaier trifft auf den australischen Qualifikanten Aleksandar Vukic, Hanfmann auf den französischen Qualifikanten Benjamin Bonzi.

Ebenfalls im Verlauf des Montags soll Jan-Lennard Struff in das 1000-Turnier einsteigen. Er trifft auf Alex Michelsen aus den USA. Der top-gesetzte Alexander Zverev hat in der ersten Runde ein Freilos. Sein erstes Match bestreitet der Weltranglistendritte gegen Lorenzo Sonego (Italien) oder Tallon Griekspoor (Niederlande).

Hier das Einzel-Tableau in Montreal