"Einfach harmonisch": Altmaier schwärmt über Zusammenarbeit mit Brown

Daniel Altmaier vertraut in der Rasensaison auf die Expertise von Dustin Brown. Bislang kann der 27-Jährige der Zusammenarbeit viel abgewinnen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 11:25 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier baut in der Rasensaison auf Dustin Brown

Daniel Altmaier (27) hat nach seinem Auftaktsieg beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen positiv über die kurzfristige Zusammenarbeit mit Dustin Brown gesprochen. "Wir kennen uns, seitdem ich neun Jahre alt bin", sagte Altmaier: "Er hat extrem viel Spaß daran, es ist einfach harmonisch und es funktioniert gut".

Der Kempener hat Brown für die Rasensaison ins Team geholt: "Ich denke, es ist das Wichtigste, sich immer weiterzuentwickeln. Ich denke, ich habe auch dieses Jahr die richtigen Schritte gemacht". Mit dem 41-Jährigen sei erstmal eine Probezeit bis Ende Wimbledon geplant.

Altmaier: “Ich kann jeden schlagen”

Brown, der 2015 in Wimbledon unter anderem Rafael Nadal geschlagen hatte und bei seinen Auftritten an der Church Road stets Publikumsliebling war, habe schon jetzt einiges an Altmaiers Spiel verändert: "Ich retourniere viel näher an der Linie, ich will aggressiver sein. Ich glauben ich habe auch das Talent dafür, den Slice interessant zu nutzen, weiß um den Tempowechsel. Das sind so Sachen, wo man einfach taktisch versucht, mehr Mittel zu haben", sagte Altmaier.

Beim Vorbereitungsturnier auf das Rasenhighlight Wimbledon (ab 29. Juni) trifft Altmaier im Achtelfinale auf den Russen Andrey Rublev (Nr. 8) oder Hubert Hurkacz aus Polen. Altmaier geht selbstbewusst in die nächste Runde: "Ich glaube, ich kann jeden schlagen, das habe ich schon mehrfach bewiesen. Ich muss einfach daran glauben".