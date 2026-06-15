ATP-Weltrangliste: Sinner allein auf weiter Flur, Djokovic nur noch Achter

In der ATP-Weltrangliste hat sich durch die Ergebnisse der vergangenen Woche nicht allzu viel getan. Innerhalb der Top Ten verlor lediglich Novak Djokovic einen Platz.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.06.2026, 12:52 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic könnte bald aus den Top Ten fallen

Grand-Slam-Turnier hat Jannik Sinner in diesem Jahr bekanntermaßen noch keines gewonnen, in der Weltrangliste führt derzeit aber kein Weg an ihm vorbei. Der Südtiroler, der nach seinem überraschenden Zweitrunden-Aus in Roland-Garros erst in Wimbledon auf die Tour zurückkehren wird, führt das Ranking mit 13500 Punkten weiterhin überlegen vor Carlos Alcaraz (9960) und Alexander Zverev (7190) an.

Zverev könnte schon in dieser Woche beim 500er-Event in Halle etwas Boden auf das Spitzenduo gutmachen, ein weitaus größerer Sprung ist freilich in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) möglich. Der gebürtige Hamburger schied im Südwesten Londons 2025 bereits zum Auftakt aus und kann im Gegensatz zu Titelverteidiger Sinner sowie dem verletzten Vorjahresfinalisten Alcaraz daher nur Punkte dazugewinnen.

Djokovic droht Abschied aus den Top Ten

Änderung in den Top Ten gab es in dieser Woche nur eine: Daniil Medvedev verdrängte Novak Djokovic auf den achten Platz. Schlechter war der 24-fache Grand-Slam-Sieger aus Serbien zuletzt vor acht Jahren nach einer Ellbogen-Operation platziert. Nach dem Turnier in Wimbledon, wo er vor zwölf Monaten im Halbfinale stand, könnte Djokovic sogar aus den Top Ten fallen.

Den größten Sprung innerhalb der Top 100 machte Kamil Majchrzak, der sich durch seinen überraschenden Turniersieg in ´s-Hertogenbosch um 29 Positionen auf Platz 47 verbesserte. Bester Österreicher ist unterdessen Sebastian Ofner als 123.

Im Race tat sich durch die Ergebnisse in der vergangenen Woche ebenfalls nicht allzu viel: Stand jetzt würden neben Sinner, Zverev und Alcaraz Flavio Cobolli, Medvedev, Ben Shelton, Arthur Fils und Jakub Mensik den Sprung nach Turin schaffen.

Die Weltrangliste im Überblick

Der Stand im Race to Turin