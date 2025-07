Wimbledon 2025: Zverev unterliegt Rinderknech in Runde eins

Alexander Zverev hat in Runde eins von Wimbledon gegen Arthur Rinderknech mit 6:7 (2), 7:6 (8), 3:6, 7:6 (5) und 4:6 verloren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2025, 19:59 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Dienstag in Wimbledon

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Im vierten Satz seines Erstrunden-Matches gegen Arthur Rinderknech war Alexander Zverev nur zwei Punkte von einer Niederlage entfernt, zog nach einem 3:5 im Tiebreak seinen Kopf noch einmal aus der Schlinge. Die Partie war ja gestern kurz vor 23 Uhr abgebrochen worden, da stand es nach zwei Sätzen 1:1.

Nach Wiederaufnahme hatte sich der Franzose den dritten Durchgang überraschend deutlich geholt, verpasste im vierten dann wie beschrieben die Chance auf den Sieg. Ein frühes Break brachte Rinderknech dann aber wieder zurück auf die Siegerstraße. Und das verteidigte der Außenseiter bis zum Ende. Auch wenn Rinderknech noch einmal Nerven zeigte: Bei seinen ersten beiden Matchbällen leistete er sich einfache Fehler mit der Vorhand. Der dritte aber saß mit einem Rückhand-Winner.

Damit ist auch die Nummer drei des Turniers ausgeschieden. Bereits am Montag mussten sich Holger Rune (8), Daniil Medvedev (9) oder auch Stefanos Tsitsipas (24) verabschieden. Am Dienstag verlor auch noch Lorenzo Musetti gegen Nikoloz Basilashvili.

Für Alexander Zverev bleiben somit nur die US Open, um in dieser Saison endlich sein erstes Major zu gewinnen. Bei den Australian open Anfang des Jahres hat Zverev ja im Endspiel gegen Jannik Sinner verloren, in Roland-Garros war im Viertelfinale gegen Novak Djokovic Schluss.

