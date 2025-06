Wimbledon live: Alexander Zverev vs Arthur Rinderknech im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev bekommt es beim Wimbledon-Turnier 2025 zum Auftakt mit dem Franzosen Arthur Rinderknech zu tun - ab ca. 18 Uhr live im TV und Livestream beim Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.06.2025, 12:42 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Arthur Rinderknech

Ein Finale (in Stuttgart), ein Halbfinale (in Halle) - Alexander Zverev kommt einigermaßen gut vorbereitet an in Wimbledon. Ein Grund dafür: sein Aus schon im Viertelfinale der French Open; in den vergangenen Jahren lief es dort zu gut, als dass der Hamburger gleich zwei Rasenturniere im Vorfeld von Wimbleon mitnahm.

Dabei lief es im Vorjahr eigentlich schon glänzend für den Weltranglisten-Dritten, einige trauten ihm hier den Titel zu. Im Viertelfinale gegen Taylor Fritz aber verletzte sich Zverev, verlor trotz 2:0-Satzführung. In diesem Jahr kommt er, zumindest nach außen hin, topfit an. Und auch wenn es nach den Australian Open eher ungut lief, wies Zverev vorm Turnier darauf hin, dass er nach wie vor die Nummer 3 der Welt und die 3 im Jahres-Race sei. “Alles in allem spüre ich, dass meine Form in den vergangenen Wochen und Monaten zurückkommt.” Er blicke daher positiv auf das Turnier. “Ich glaube, ich kann hier gut spielen.”

Zverev-Gegner Rinderknech: Zuletzt mit Sieg über Shelton

Gegen Rinderknech geht Zverev freilich als Favorit ins Rennen. Der Franzose ist aktuell auf Rang 70 notiert, in Wimbledon stehen drei Erstundenpleiten (2021, 2022, 2023) und eine Zweitrundenniederlage (2024) auf dem Zettel. In Queen's aber wartete der 29-Jährige mit Überraschungssiegen gegen Ben Shelton und Reilly Opelka auf, bevor er gegen Carlos Alcaraz in zwei Sätzen unterlag.

Es ist die erste Begegnung zwischen Zverev und Rinderknech.

Wo kommt Zverev gegen Rinderknech?

Das Erstrundenduell in Wimbledon zwischen Alexander Zverev und Arthur Rinderknech ist als drittes Match nach 14.30 Uhr auf Centre Court angesetzt. Amazon Prime überträgt im TV und Livestream, wir haben den Liveticker für euch!