Wimbledon live: Jannik Sinner vs. Novak Djokovic im TV, Livestream, Liveticker

Jannik Sinner und Novak Djokovic kämpfen in Wimbledon um den Einzug ins Finale. Das Match gibt es ab ca. 16:30 im Livestream auf Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.07.2025, 11:13 Uhr

Jannik Sinner und Novak Djokovic kämpfen um den Einzug ins Wimbledon-Finale

Sowohl Sinner als auch Djokovic gehen mit leichten Verletzungssorgen in das Halbfinale. Während der Südtiroler mit Ellenbogen-Schmerzen zu kämpfen hat, ist Djokovic in der Endphase seines Matches gegen Flavio Cobolli unglücklich weggerutscht und ließ am Donnerstag sogar sein Training aus.

Im Head-to-Head führt Sinner mit 5:4. Die letzten vier Matches gegen den Serben entschied der Weltranglisten-Erste allesamt für sich.

Wo wird Jannik Sinner gegen Novak Djokovic gestreamt?

Das Wimbledon-Halbfinale zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic ist als zweites Match nach 14:30 Uhr MESZ auf dem Centre Court angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!