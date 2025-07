Wimbledon: Finale Sinner gegen Alcaraz - Djokovic ohne echte Chance

Beim Major-Event in Wimbledon fertigte Jannik Sinner den 24-fachen Major-Gewinner Novak Djokovic in drei Sätzen ab und erspielte sich damit die erste Finalteilnahme beim Grand-Slam-Turnier in London.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.07.2025, 20:07 Uhr

Jannik Sinner hat mit einer beeindruckenden Leistung Novak Djokovic in drei Sätzen besiegt und steht erstmals im Finale von Wimbledon. Der Weltranglistenerste setzte sich im Halbfinale mit 6:3, 6:3, 6:4 durch und demonstrierte über weite Strecken des Matches seine Überlegenheit – sowohl taktisch als auch spielerisch. Es war Sinners fünfter Sieg in Folge gegen den serbischen Altmeister und ein weiteres Zeichen des (wohl bereits erfolgten) Generationswechsels im Herrentennis.

Schon im ersten Satz diktierte der 23-jährige Italiener das Geschehen. Mit konstantem Aufschlagspiel, hoher Präzision und variabler Offensive ließ er Djokovic kaum zur Entfaltung kommen. Besonders auffällig: Sinner gewann sämtliche Punkte bei eigenem ersten Aufschlag und ließ keinen einzigen Breakball zu. Djokovic dagegen haderte vor allem mit seinem zweiten Aufschlag und blieb mit einer Erfolgsquote von nur 23 Prozent völlig chancenlos.

Kleines Aufbäumen zu Beginn des dritten Satzes

Auch im zweiten Durchgang änderte sich wenig: Sinner agierte stabil, schlug 14 Winner bei nur fünf unerzwungenen Fehlern und nutzte eine erneute Schwächephase des Serben zum entscheidenden Break. Djokovic kämpfte zwar, zeigte jedoch ungewohnte Unsicherheiten am Netz und hatte erneut große Probleme mit dem Returnspiel – kein einziger Breakball stand für ihn zu Buche. Nach dem Satzverlust nahm der 38-Jährige eine medizinische Auszeit wegen Problemen am Oberschenkel.

Im dritten Satz bäumte sich Djokovic noch einmal auf, startete mit einem Break und ging schnell mit 3:0 in Führung. Doch Sinner blieb ruhig, holte sich das Rebreak und dominierte ab diesem Zeitpunkt erneut. Djokovic wirkte müde, ließ an Dynamik vermissen und offenbarte ungewohnte Konzentrationsfehler. Beim Stand von 5:3 hatte Sinner bereits zwei Matchbälle, die Djokovic noch abwehrte. Schlussendlich machte der Italiener mit einem starken Service und einem sicheren Vorhandschlag den Finaleinzug perfekt.

Für Sinner ist es der bisher größte Erfolg seiner Karriere auf Rasen. Nach dem Australian-Open-Titel zu Beginn des Jahres und dem French-Open-Finale unterstreicht der Südtiroler einmal mehr seine Konstanz auf allerhöchstem Niveau. Im Endspiel trifft er nun auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz, der sich zuvor gegen Taylor Fritz durchgesetzt hatte. Für Djokovic dagegen endet das Turnier mit einem Dämpfer – der Traum vom 25. Grand-Slam-Titel muss weiter warten.

Das Herren-Einzel-Tableau in Wimbledon.