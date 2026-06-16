ATP Queen's Club: De Minaur und Lehecka weiter, Mensik bereits out

Im Londoner Queen's Club sicherten sich die beiden Favoriten Alex de Minaur und Jiri Lehecka jeweils den Sieg. Jakub Mensik hingegen kassierte bei seinem Erstauftritt nach dem Paris-Halbfinale eine überraschende Niederlage.

von redaktion

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 21:33 Uhr

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© Getty Images Alex de Minaur im Queen's Club

Der ATP-Klassiker im Londoner Queen’s Club muss heuer auf einige große Namen verzichten. Titelverteidiger Carlos Alcaraz fehlt verletzungsbedingt, auch Lokalmatador Jack Draper musste absagen. Novak Djokovic verzichtet erneut auf die Wimbledon-Generalprobe und Alexander Zverev bereitet sich stattdessen beim Heimturnier in Halle vor.

De Minaur gewinnt Rasen-Schlacht gegen Diallo

Der topgesetzte Alex de Minaur bekam es in der ersten Runde mit dem jungen Kanadier Gabriel Diallo zu tun. Das Duell der beiden mutete auf Rasen bisweilen beinahe ungewöhnlich an. Statt kurzer Ballwechsel entwickelte sich ein intensives Grundlinienduell mit langen Rallys und hoher Laufarbeit.

Der Australier behielt in den entscheidenden Momenten die Kontrolle, gewann den ersten Satz im Tiebreak und setzte sich insgesamt mit 7:6, 6:3 durch. Im Achtelfinale wartet nun mit Denis Shapovalov erneut ein Kanadier.

Lehecka rettet sich mit Aufschlag-Power

Jiri Lehecka, Finalist des Vorjahres im Queen’s Club, musste gegen den Polen Kamil Majchrzak deutlich mehr kämpfen als erwartet. Der Tscheche gewann den ersten Satz knapp mit 7:5, doch auch der zweite Durchgang blieb bis zum letzten Ball offen. Erst im Tiebreak machte Lehecka den Sack zu. Besonders sein Service erwies sich wieder einmal als entscheidender Faktor und verhinderte, dass Majchrzak die Partie noch drehen konnte.

Mensik scheitert an Mannarino

Für eine Überraschung sorgte indes Adrian Mannarino. Der französische Routinier stoppte den an Nummer drei gesetzten Jakub Mensik in drei Sätzen und verdarb dem Tschechen damit seinen ersten Auftritt nach dem bitteren Halbfinal-Aus bei den French Open gegen Alexander Zverev. Mannarino brachte den jungen Tschechen mit seinem unorthodoxen Spielstil immer wieder zur Verzweiflung.

Davidovich Fokina startet erfolgreich

Auch Alejandro Davidovich Fokina feierte einen gelungenen Auftakt. Der Spanier setzte sich in zwei Sätzen gegen den Briten Cameron Norrie durch. Damit zeigte er sich nach den turbulenten Tagen in Paris, in denen ihn sein Trainer ohne Vorwarnung einfach sitzenließ, wieder voll auf den Wettkampf fokussiert.

Hier das Einzeltableau der Herren im Queen's Club