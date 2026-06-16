ATP HalleWestfalen: Zverev zittert sich weiter - Arbeitssieg gegen Kopriva zum Auftakt

Alexander Zverev ist zurück auf Rasen. In Halle setzt er sich in einem wechselhaften Match gegen den Tschechen Vit Kopriva mit 6:3, 4:6, 6:2 durch und steht damit im Achtelfinale.

von redaktion

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 18:04 Uhr

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© Getty Images Der erste Auftritt von Sascha Zverev nach seinem French-Open-Sieg

Hier das Match zum Nachlesen in unserem Live-Ticker

Alexander Zverev betrat heute erstmals nach seinem Titelgewinn in Paris wieder den Platz. Stuttgart hatte er noch ausgelassen, doch mit nur zwei Tagen Training in den Beinen bleibt die Umstellung auf den schnellen Rasen noch eine Herausforderung. Schon im Vorfeld hatte Zverev betont, wie schwierig der Wechsel von Sand auf Rasen für ihn sei, auch wenn er das Heimturnier in Halle natürlich mit besonderem Ehrgeiz angehe.

Solider Start mit frühen Wacklern

Im ersten Satz gegen den Tschechen Vit Kopriva fand Zverev zunächst gut in die Partie, musste allerdings direkt im Auftaktspiel zwei Breakbälle abwehren. Danach übernahm er Schritt für Schritt die Kontrolle, nutzte früh eine Breakchance und spielte den Satz mit 6:3 souverän zu Ende, auch wenn Kopriva immer wieder mit starkem Aufschlag und einigen Breakchancen gut dagegenhielt.

Kopriva kontert mit mutigem Spiel

Im zweiten Durchgang drehte sich das Bild. Der Tscheche agierte aggressiver und ließ sich auch von längeren Ballwechseln nicht aus der Ruhe bringen. Bis zum 5:4 aus Sicht Koprivas gab es praktisch keinen Niveauunterschied zwischen den beiden Spielern. Zverev ließ im entscheidenden Moment schließlich nach, während Kopriva konsequent blieb und sich den Satz verdient mit 6:4 sicherte.

Entscheidung im dritten Satz nach Unterbrechung

Auch ein medizinischer Zwischenfall im Publikum brachte beide Spieler zunächst nicht aus dem Rhythmus. Erst beim Stand von 2:2 kippte die Partie zugunsten des Deutschen. Zverev erhöhte die Intensität, holte sich zwei Breaks in Folge und ließ beim 6:2 im dritten Satz nichts mehr anbrennen.

Deutsches Duell im Achtelfinale

Im Achtelfinale wartet nun mit Yannick Hanfmann ein Landsmann auf Zverev, der überraschend Joao Fonseca aus dem Turnier nahm. Für Zverev bietet sich damit die nächste Gelegenheit, sich auf Rasen weiter einzuspielen (denn die Formkurve erinnert noch nicht an Paris) .

Hier das Einzeltableau der Herren in Halle