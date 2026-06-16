ATP HalleWestfalen: Hanfmann schlägt Fonseca, Titelverteidiger Bublik scheitert

Yannick Hanfmann hat dank einer herausragenden Leistung gegen Joao Fonseca das Achtelfinale des ATP-500-Turniers in HalleWestfalen erreicht. Titelverteidiger Alexander Bublik ist bereits ausgeschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 14:29 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann besiegte Joao Fonseca in zwei Sätzen

Yannick Hanfmann hat beim ATP-500-Turnier in HalleWestfalen für eine Überraschung gesorgt. Der Karlsruher gewann seine Auftaktpartie gegen den brasilianischen Youngster Joao Fonseca, der in Roland-Garros nach Siegen über Novak Djokovic und Casper Ruud das Viertelfinale erreicht hatte, mit 6:2 und 6:2.

Hanfmann, der in der Vorwoche bei den BOSS OPEN in Stuttgart mit Jan-Lennard Struff den Doppeltitel geholt hatte, bestätigte gegen Fonseca seine gute Rasenform. Der 34-Jährige ließ gegen seinen 15 Jahre jüngeren Kontrahenten keinen einzigen Breakball zu und jubelte nach nur 65 Minuten Spielzeit über seinen 100. Einzelsieg auf der Tour. Im Achtelfinale könnte Hanfmann auf den topgesetzten French-Open-Champion Alexander Zverev treffen.

Kyrgios sagt kurzfristig ab

Ausgeschieden ist unterdessen bereits der Titelverteidiger. Der Kasache Alexander Bublik unterlag dem Italiener Mattia Bellucci in Runde eins mit 6:7 (6) und 1:6. Der Qualifikant trifft nun auf Raphael Collignon, der Alexei Popyrin mit 6:4 und 6:2 schlug.

Im Doppel wird Bellucci kurzfristig nicht aufschlagen. Sein Partner Nick Kyrgios musste seinen Start in Halle aufgrund einer Verletzung am rechten Knie absagen. Im Paarlauf rutscht dafür Daniel Altmaier mit Fonseca ins Feld, im Einzel rückt Lorenzo Sonego nach. Der Lucky Loser aus Italien wird am Mittwoch Stuttgart-Champion Ben Shelton fordern.

Das Einzel-Tableau in Halle