ATP HalleWestfalen live: Alexander Zverev vs. Vit Kopriva im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in HalleWestfalen auf Vit Kopriva. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Eurosport, auf Sky Sport Austria, TennisTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 15:00 Uhr

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tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Die Nummer 3... ...der Weltrangliste, Sascha Zverev, wird zeigen müssen, wie die Umstellung von Sand auf Rasen für ihn gelaufen ist. Nach dem Triumph bei den French Open hatte er ja den Start beim Heimturnier in Stuttgart abgesagt und steigt erst jetzt in die kurze aber knackige Rasensaison ein. Schiedsrichter... ...Thiago Sturmer ist bereits am Platz und checkt alles, was ein Stuhlschiedsrichter halt so zu checken hat, bevor die Spieler auf den Platz treten. Einen wunderbaren Dienstagnachmittag... ...wünscht Euch das Team von tennisnet.com! Wir freuen uns Euch das erste Rasen-Match von Alexander Zverev in dieser Saison tickern zu dürfen.

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Vit Kopriva

In seinem ersten Einzelmatch als Grand-Slam-Champion trifft Alexander Zverev zum Auftakt des 500er-Events in HalleWestfalen auf Vit Kopriva. “Es gibt nie einen Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt lieber mal in der zweiten Runde verlieren”, sagte der Deutsche vor Turnierbeginn. “Ich würde mich sehr über den Titel freuen.”

Zverev stand in Halle 2016 und 2017 im Finale, in der Vorsaison verlor er im Semifinale gegen Daniil Medvedev. Gegen den Tschechen Kopriva hat er bislang noch nicht gespielt.

Zverev vs. Kopriva - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Vit Kopriva gibt es 15 Uhr live im TV bei Eurosport, auf Sky Sport Austria und TennisTV.

Das Einzel-Tableau in Halle