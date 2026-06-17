ATP HalleWestfalen: Altmaier knackt Rasen-Ass Hurkacz

Daniel Altmaier drehte das Achtelfinalmatch gegen Hubert Hurkacz nach Satzrückstand und setzte sich nach großem Kampf mit 3:6, 6:3, 7:5 durch.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.06.2026, 18:03 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier

Daniel Altmaier hat beim Turnier in Halle/Westfalen für eine Überraschung gesorgt und ist mit einem Sieg über den Rasenexperten Hubert Hurkacz erstmals ins Viertelfinale der Terra Wortmann Open eingezogen. Der 27-Jährige aus Kempen setzte sich gegen den früheren Wimbledon-Finalisten aus Polen in einem packenden Match 3:6, 6:3, 7:5 durch und erreichte zum dritten Mal in diesem Jahr eine Runde der letzten acht.

Der ausgezeichnete Rasenspieler Hurkacz, der 2022 in Halle gewonnen und 2024 das Finale gegen Jannick Sinner verloren hatte, setzte Altmaier zu Beginn gehörig unter Druck. Ab dem zweiten Satz war der Deutsche aber richtig gut im Spiel und zeigte eine seiner besten Leistungen auf dem schnellen Untergrund.

Im dritten Satz wirkte Hurkacz zunehmend frustriert. Dennoch blieb der Satz lange Zeit ausgeglichen. Die Entscheidung fiel beim Stand von 5:5: Altmaier erhöhte den Druck, erarbeitete sich das Break und bekam anschließend die Chance, das Match selbst auszuservieren. Diese Gelegenheit ließ er sich nicht mehr nehmen und verwandelte seinen Erfolg mit 7:5 im dritten Satz.

Altmaier spielt nun gegen den an Nummer vier gesetzten Russen Daniil Medwedew oder Terence Atmane (Frankreich) um den Einzug ins Halbfinale. Zumindest ein weiterer Deutscher wird in Halle die Runde der letzten acht erreichen: Alexander Zverev tritt am Donnerstag im Achtelfinale auf Yannick Hanfmann.

Hier das Einzeltableau der Herren in Halle