HalleWestfalen: Entspannter Grillabend mit den Stars

Turnierdirektor Ralf Weber und Sven Wortmann, Vorstandsmitglied der Wortmann AG, haben am Dienstagabend zahlreiche ATP-Profis zum traditionellen Players Dinner der 33. TERRA WORTMANN OPEN begrüßt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 17.06.2026, 17:45 Uhr

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© TERRA WORTMANN OPEN Ziemlich viel Tennis-Prominenz in einem Selfie

Mit dabei waren die Topstars des Hauptfeldes, darunter die US-Amerikaner Ben Shelton und Taylor Fritz sowie der Kanadier Félix Auger-Aliassime. Auch Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev ließ es sich nicht nehmen vorbeizuschauen – begleitet von seiner langjährigen Partnerin Sophia Thomalla.

Bei milden Sommertemperaturen und einer entspannten Grillkulisse nutzten die Spieler den Abend, um abseits des Wettkampfs zur Ruhe zu kommen und miteinander ins Gespräch zu finden. Nach intensiven Trainingseinheiten und Matches wich der sportliche Druck einer gelösten, fast unbeschwerten Atmosphäre. Bis tief in die Nacht hinein wurde im VIP-Bereich geplaudert, gelacht und die besondere Turnierstimmung aufgesogen.

Auf der Terrasse des Eventcenters sorgte das Team des Court-Hotels mit einem vielfältigen Buffet und mehreren Grillstationen für kulinarische Abwechslung – frisch zubereitet, duftend und passend zum lauen Sommerabend.

Für zusätzliche Prominenz sorgte Schlagersänger Roberto Blanco, der den TERRA WORTMANN OPEN seit vielen Jahren eng verbunden ist und ebenfalls unter den Gästen war.

Viele VIP-Gäste ließen den Abend schließlich bei einem Glas Champagner oder Prosecco von Bouvet in entspannter und gelöster Atmosphäre ausklingen.