ATP HalleWestfalen: Shelton folgt Fritz mit souveränem Auftritt ins Achtelfinale

Stuttgart-Champion Ben Shelton hat mit einem ungefährdeten 7:5 und 6:3 gegen Lorenzo Sonego das Achtelfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2026, 16:47 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton hat in HalleWestfalen sein Auftaktmatch gewonnen

Am Sonntag spielten Ben Shelton und Taylor Fritz nicht den Titel bei den BOSS OPEN in Stuttgart untereinander aus, drei Tage später starteten die beiden US-Amerikaner nun in HalleWestfalen hintereinander in das traditionelle ATP-Tour-500-Turnier.

Fritz legte dabei los und hatte mit Zizou Bergs alle Hände voll zu tun. Am Ende gewann er mit 7:6 (4), 5:7 und 6.4 und spielt im Achtelfinale gegen Fabian Marozsan.

Ben Shelton ließ sich da nicht lumpen und besiegte im Anschluss Lorenzo Sonego mit 7:5 und 6:3. Der Italiener war als Lucky Loser anstelle von Nick Kyrgios noch ins 32er-Raster gerutscht. Shelton trifft in der nächsten Runde auf Landsmann Ethan Quinn.

Und auch Frances Tiafoe zeigte sich am frühen Mittwochnachmittag gut gelaunt. „Big Foe“ setzte sich nämlich gegen Show Shimabukuro mit 6:4 und 7:5 durch. Im Achtelfinale geht es für Tiafoe entweder gegen Learner Tien oder Félix Auger-Aliassime. Der Kanadier ist in HalleWestfalen hinter Alexander Zverev an Position zwei gesetzt. Zverev spielt morgen gegen Yannick Hanfmann um den Einzug ins Viertelfinale.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen

