ATP HalleWestfalen: Kyrgios Comeback gestoppt - Nächster Rückschlag zwingt zum Rückzug aus Halle

Nachdem Nick Kyrgios in Stuttgart erst sein Comeback gefeiert hatte, bremst ihn der nächste Rückschlag aus. Der ehemalige Wimbledon-Finalist passt in Halle im Einzel und im Doppel.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 18:40 Uhr

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© Getty Images Das Comeback von Nick Kyrgios war kurz

Eigentlich hatte sich Nick Kyrgios auf seinem Lieblingsbelag Rasen zurück auf die große Tennisbühne kämpfen wollen. Der 31-Jährige war mit einer Wildcard in die Rasensaison gestartet und hatte in Stuttgart zunächst ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Dort feierte er immerhin gegen Corentin Moutet einen emotionalen Sieg. Auch im Doppel mit Alexander Bublik zeigte Kyrgios kurz darauf noch seine gewohnte Show-Qualität und gewann ein enges Match im Champions-Tiebreak.

Rückzug vor Kracher gegen Shelton

In Halle sollte heute eigentlich der nächste große Härtetest folgen: ein Duell mit dem auf Nummer drei gesetzten Ben Shelton. Doch dazu kommt es nicht. Kyrgios zieht sich aufgrund von Knieproblemen aus dem Turnier zurück. Für ihn rückt Lorenzo Sonego als Gegner nach.

Verletzungspech bremst den Rhythmus

Der Rückzug trifft Kyrgios in einer Phase, in der er gerade wieder Matchpraxis sammeln wollte. Nach längeren Pausen in den vergangenen zwei Jahren galt ihm sein Auftritt in Stuttgart letzte Woche als wichtiger Baustein für sein Comeback. Ob dieses nun realistisch weitergehen wird oder ob Stuttgart nur ein Intermezzo ohne Bedeutung war, wird sich zeigen.

Wimbledon-Pläne unter Druck

Auf alle Fälle ist der Zeitpunkt mit Blick auf Wimbledon durchaus heikel. Kyrgios steht zwar weiterhin auf den Wildcard-Listen, auch für das Doppel mit Alexander Bublik. Ob er dort allerdings tatsächlich antreten kann, hängt nun davon ab, ob er rechtzeitig wieder körperlich einsatzfähig wird.

Hier das Einzeltableau der Herren in Halle