ATP HalleWestfalen: Auger-Aliassime weiter, Tiafoe schlägt Cobolli, Zverev siegt im Doppel

Felix Auger-Aliassime und Frances Tiafoe sind am Montag beim ATP-500-Turnier in HalleWestfalen ins Achtelfinale eingezogen. Unterdessen gewann Alexander Zverev sein erstes Match als Grand-Slam-Champion.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2026, 18:29 Uhr

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© Getty Images Felix Auger-Aliassime siegte in drei Sätzen

Der Weltranglistenvierte Felix Auger-Aliassime hat beim ATP-500-Turnier in HalleWestfalen das Achtelfinale erreicht. Der an Position zwei gesetzte Kanadier setzte sich in seiner Auftaktpartie gegen Nuno Borges nach hartem Kampf mit 6:3, 3:6 und 6:3 durch. Auger-Aliassime trifft nun auf Learner Tien, der Deutschlands Youngster Max Schönhaus in der ersten Partie des Tages keine Chance gelassen hatte.

Bereits ausgeschieden ist French-Open-Finalist Flavio Cobolli. Der Italiener unterlag Frances Tiafoe, der es im Achtelfinale mit Tallon Griekspoor oder Sho Shimabukuro zu tun bekommt, mit 2:6 und 6:7 (4). Eine Runde weiter ist auch Terence Atmane, der Martin Landaluce im Tiebreak des dritten Satzes besiegte.

Unterdessen feierte Alexander Zverev einen erfolgreichen Einstand als Grand-Slam-Champion. Der French-Open-Sieger gewann in der Doppel-Konkurrenz an der Seite seines besten Freundes Marcelo Melo gegen Alexander Bublik/Zizou Bergs mit 6:4, 6:7 (4) und 10:5. Seine Auftaktpartie im Einzel bestreitet Zverev am Dienstag (nicht vor 15 Uhr) gegen den Tschechen Vit Kopriva.

Das Einzel-Tableau in Halle

Das Doppel-Tableau in Halle