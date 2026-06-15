ATP HalleWestfalen: Altmaier im Achtelfinale, Schönhaus chancenlos

Während Daniel Altmaier beim ATP-500-Turnier in Halle ins Achtelfinale eingezogen ist, schied Youngster Max Schönhaus in Runde eins aus.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 15.06.2026, 14:51 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier gewann in zwei Sätzen

Daniel Altmaier ist beim Rasenturnier in Halle/Westfalen ohne große Probleme ins Achtelfinale eingezogen. Gegen den Qualifikanten Nikolos Basilashvili aus Georgien setzte sich der 27-Jährige aus Kempen mit 7:5 und 6:4 durch. Im Achtelfinale bekommt es Altmaier nun mit dem Russen Andrejy Rublev (Nr. 8) oder Hubert Hurkacz aus Polen zu tun.

In einem Geduldspiel auf dem Centre Court - am "Kids Day" musste Schiedsrichter Mohamed Lahyani regelmäßig bei den Zuschauern um Ruhe bitten - ließ sich Altmaier wenig ablenken. Mit dem Sieg zog er erstmals in die zweite Runde der Terra Wortmann Open ein.

Sein georgischer Gegner, der 2021 in Halle das Halbfinale erreicht hatte, hatte in der Qualifikation unter anderem den deutschen Nachwuchsspieler Diego Dedura (18) ausgeschaltet. Altmaier war bei dem Vorbereitungsturnier zum Rasenklassiker in Wimbledon (ab 29. Juni) an der Seite des Brasilianers Joao Fonseca auch in der Doppelkonkurrenz angetreten, das Duo scheiterte jedoch am Sonntag im Endspiel der Qualifikation.

Tien lässt Schonhaus abblitzen

Youngster Max Schönhaus hat unterdessen eine Überraschung verpasst und ist in der ersten Runde ausgeschieden. Der 18-Jahre alte Soester unterlag dem US-Amerikaner Learner Tien mit 2:6 und 4:6.

Schönhaus, der eine Wildcard für das Hauptfeld der Terra Wortmann Open erhalten hatte, schlug bereits letztes Jahr in Halle auf, schaffte es jedoch nicht durch die Qualifikation. Noch im Mai hatte der 18-Jährige, der 2025 das Juniorenfinale der French Open erreichte, beim ATP-Turnier in Hamburg mit einer starken Leistung gegen Yannick Hanfmann aufgezeigt.

Den nur ein Jahr älteren Tien, der sich unter anderem durch den Viertelfinaleinzug bei den Australian Open in den Top 20 der Weltrangliste etabliert hat, hatte sich Schönhaus am Samstag selbst zugelost. Der deutsche Nachwuchsspieler fungierte bei der Auslosung des Turnierbaums als Losfee.

Tien trifft in der nächsten Runde entweder auf den Portugiesen Nuno Borges oder den an Position zwei gesetzten Félix Auger-Aliassime aus Kanada.

Das Einzel-Tableau in Halle