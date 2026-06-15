"Haben schon gesprochen": Alexander Zverev winkt Wiedersehen mit Flavio Cobolli

Alexander Zverev bestreitet in Halle/Westfalen sein erstes Turnier als Grand-Slam-Champion. Auch French-Open-Finalgegner Flavio Cobolli ist am Start.

von SID

zuletzt bearbeitet: 15.06.2026, 10:19 Uhr

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© Getty Images Das Finale der French Open gewann Zverev in fünf Sätzen

1500 WhatsApp-Nachrichten sind abgearbeitet, der Empfang in der Heimat hinter sich gebracht - nun wartet wieder das Kerngeschäft: Alexander Zverev schlägt nach seinem French-Open-Sieg beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen auf. Dort könnte es im Endspiel ein Wiedersehen mit Paris-Finalgegner Flavio Cobolli geben.

"Wir haben schon miteinander gesprochen", sagte Zverev: "Er hat gesagt, es geht ihm super. Für ihn war es auch ein Riesenerfolg, überhaupt im Finale zu sein. Ich glaube für ihn war es eine positive Woche."

Zverev, der vor Turnierstart in Halle für seinen Grand-Slam-Titel geehrt wurde, freue sich zunächst aber, zurück in Deutschland zu sein und "auch direkt hier spielen zu dürfen". Job aber bleibe Job, betonte der 29-Jährige: "Ich muss mich auf dieses Turnier genauso vorbereiten". Trotzdem würde er die vergangene Woche gegen nichts eintauschen: "Ich würde viel lieber solche Wochen nach jedem Grand Slam haben", sagte Zverev.

Zverev schon zweimal im Finale

Zudem sei das Vorbereitungsturnier für das Rasenhighlight Wimbledon auf deutschem Boden die richtige Motivation für den Hamburger, nach all den Feierlichkeiten weiterzumachen: "Ich möchte auch mit dem Publikum Erlebnisse feiern. Deswegen freue ich mich, hier auf dem Platz zu stehen".

Zverev, der zum zwölften Mal in Halle aufschlägt, trifft in der ersten Runde auf den Tschechen Vit Kopriva. Bisher stand er bei dem Turnier 2016 und 2017 im Finale: "Es gibt nie einen Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt lieber mal in der zweiten Runde verlieren. Ich würde mich sehr über den Titel freuen".

Das Einzel-Tableau in Halle