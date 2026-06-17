ATP HalleWestfalen: Fritz schafft endlich ersten Match-Sieg

Taylor Fritz ist mit einem hart erkämpften 7:6 (4), 5:7 und 6:4 gegen Zizou Bergs erstmals ins Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.06.2026, 14:04 Uhr

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© Getty Images

Zunächst hat Zizou Bergs Geschenke verteilt - dann aber wehrte sich der Belgier gegen Taylor Fritz bis zum Ende. Denn der US-Amerikaner profitierte beim letztlich entscheidenden Break im dritten Satz gleich von fünf (!) Doppelfehlern von Bergs. Konnte beim Stand von 5:3 als Rückschläger aber seine ersten beiden Matchbälle nicht verwerten. Mit eigenem Service brachte der Finalist von Stuttgart den Achtelfinal-Einzug aber doch ins Trockene.

Dort geht es nun gegen den Ungarn Fabian Marozsan, der sich in Runde eins gegen Miomir Kecmanovic in drei Sätzen behaupten konnte. Für Fritz war der Erfolg gegen Bergs der erste Sieg in einem Match in HalleWestfalen. 2019 hatte er in Runde eins gegen Roberto Bautista Agut verloren, drei Jahre davor gegen Yuichi Sugita.

Zverev morgen im Einzel gegen Hanfmann

Turnierfavorit Alexander Zverev ist ja erst morgen wieder im Einsatz. Dann trifft der frisch gekürte French-Open-Champion auf Landsmann Yannick Hanfmann.

Einen kleinen Dämpfer gab es für die heimischen Fans im Doppel. Denn da mussten sich Kevin Kraietz und Tim Pütz John Peers und Robert Galloway mit 6:7 (3) und 6:7 (8) geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen