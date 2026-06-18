ATP HalleWestfalen LIVE: Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-500-Turniers in HalleWestfalen auf Yannick Hanfmann. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV bei Eurosport, auf Sky Sport Austria, TennisTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2026, 17:45 Uhr

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tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Für uns war es das ... ... für heute. Rausgehen, selbst Tennis spielen, viel trinken und gut einschmieren - das ist unser Plan. Hoffentlich Eurer auch. Bis bald! Weiter geht es .. ... schon morgen, aber der Gegner von Sascha staht noch nicht fest: Es wird entweder Raphael Collignon oder Mattia Bellucci werden. Was auch heißt: Alexander Zverev wird wieder die Bürde des Favoriten zu tragen haben. Er kann damit aber ziemlich gut umgehen. Fazit II Ein enges Match, in dem letztlich eine Rückhand von Yannick Hanfmann, die im Tiebreak knapp die Linie verpasst hat, den Unterschied ausgemacht hat. Mit diesem Erfolg führt Sascha nun alleine in der ewigen Liste von Match-Siegen von 500er-Turnieren. Vor Rafael Nadal, wer´s genau wissen möchte. Zverev - Hanfmann 6:3, 7:6 (4) 4:3 Not-Volley von Sascha, der aber zum Punkt führt

5:3 Yannicks Rückhand knapp an der Linie vorbei

5:4 Ass Yannick

6:4 Eine wunderbar abgerissene Vorhand von Sascha bringt zwei Matchbälle

7:4 Yannicks Return fliegt ins Aus Zverev - Hanfmann 6:3, 6:6, 3:3 0:1 Ass Yannick

1:1 Yannick setzt den Return ins Aus

2:1 Sascha zu druckvoll mit der Rückhand

2:2 Stopp von Yannick - von hinter der Grundlinie!

2:3 Aufschlagpunkt Yannick

3:3 Ass Sascha Zverev - Hanfmann 6:3, 6:6 Nicht viel zu berichten. Vor allem nicht aus Sicht des Rückschlägers. Tiebreak! Zverev - Hanfmann 6:3, 5:6 Yannick ist schon mal im Tiebreak. Auch und vor allem, weil er von 21 Punkten beim ersten Aufschlag gleich 20 gewonnen hat. Zverev - Hanfmann 6:3, 5:5 Sascha eröffnet mit dem ersten Doppler im Match überhaupt. Und bessert das mit zwei prächtigen Aufschlägen gleich aus. Check that: drei. Check that: vier. Zverev - Hanfmann 6:3, 4:5 Nach exakt einer Stunde Spielzeit hat Yannick wieder einen Stopp in der Hinterhand, den Sascha zwar erreicht, den Punkt aber dennoch abgeben muss. Wie noch drei weitere in diesem Spiel ... Zverev - Hanfmann 6:3, 4:4 Und wieder eine Vorhand, die vom großen Selbstvertrauen von Sascha zeugt - diesmal entlang der Linie zum 30:0. Zverev - Hanfmann 6:3, 3:4 Yannick ganz souverän. Und hat die ganze Palette seiner Aufschläge gezeigt: flach und schnell. Oder auch der Kick nach außen ... Zverev - Hanfmann 6:3, 3:3 Sascha liest offenbar mit. Und hat gerade gezeigt, dass er auch eine Zauberpfote hat. Und zwar bei einem Rückhandstopp. Ausgleich ohne Gegenpunkt. Zverev - Hanfmann 6:3, 2:3 Den Vorhand-Stopp spielt Yannick zumeist großartig, so wie jenen zum 30:15. Das kennen wir von ihm auch von anderen Belägen. Souveränes Aufschlagspiel. Zverev - Hanfmann 6:3, 2:2 Sascha schließt mit zwei Assen ab. Und hält jetzt bei handgezählten sechs. Ein Wort zum ... ... Outfit von Sascha: fast schon reif für Wimbledon! Shirt, Hose, Schuhe in Weiß. Lediglich die Socken und das Stirnband sind noch in Blau gehalten. Classy! Zverev - Hanfmann 6:3, 1:2 Apropos 0:30: Nach einer zu langen Vorhand von Yannick steht es auch bei seinem Aufschlag eben so. Ein Ass und eine brillante Vorhand von Hanfmann später haben wir ein 30 beide. Eine Rückhand im seitlich Aus beschert Sascha einen Breakball, den Yannick aber direkt mit dem Aufschlag abwehrt. Zverev - Hanfmann 6:3, 1:1 Yannick hat erstmals ein 0:30 zur Disposition, was Sascha aber nicht weiter anficht. Das Ass zum 40:30 hat die Linie gerade mal noch so, aber es gilt ja: 99% aus sind zu 100% in. Zverev - Hanfmann 6:3, 0:1 Fast um unser Fazit zu unterstreichen, gewinnt Yannick das erste Spiel zu Null. Und tut eben dies zum Abschluss mit einem Vorhand-Stopp, der auf Rasen nie mehr aufsteht. Fazit I Das "Performance Rating" für Sascha liegt bei 9,5 (von 10,0). Da ist wirklich so gut wie nichts auszusetzen. Yannick hat sich einen kurzen Moment der Schwäche geleistet. Das Rating von 7,2 bildet seine tatsächliche Leistung aber nicht ab. Die war deutlich besser. Zverev - Hanfmann 6:3 Bei 30:15 baut Yannick einen Rückhand-Return ein, dem Sascha nur bewundernd nachschauen kann. Zwei Einwürfe von besonderer Qualität später ist der erste Satz Geschichte. Zverev - Hanfmann 5:3 Vorbei sind die Tage, in denen Saschas Vorhand als kleine Schwäche galt: Der Ball zum 0:15 schlägt sehr formidabel im Feld von Yannick ein. Die Vorhand bringt als Return geschlagen auch den ersten Breakball. Den Zverev mit einem sehr langen Return vor die Füße von Hanfmann auch gleich verwertet. Zverev - Hanfmann 4:3 Den Vorhandfehler bei 40:0 kann Sascha verschmerzen, ein guter Aufschlag später und das ab und zu angeblich ominöse siebente Spiel ist nach 20 Minuten erledigt. Ohne Ominösität. Zverev - Hanfmann 3:3 Fast spiegelbildlich zum letzten Game gleicht Yannick mit dem Ass wieder aus. Diesmal wird der einzige Netzangriff zwar bestraft - was aber ohne Folgen bleibt. In der Box ... ... von Sascha sitzt auch wieder die Oma, die erst vor kurzem aus Russland nach Deutschland reisen durfte. Die aber schon den Sieg in Paris live bezeugt hat. Zverev - Hanfmann 3:2 Erstes Ass zum Spielgewinn, davor hat Sascha eine Vorhand auf die Linie geballert. Keine Chance bislang für die Rückschläger. Zverev - Hanfmann 2:2 Drei Mal Serve-and-Volley von Yannick. Und die letzten beiden Punkte gewint er mit wunderbaren Stopps beim Flugball. Zverev - Hanfmann 2:1 Der obligatorische Punkt für den Rückschläger gelingt Yannikc auch im dritten Spiel. Aber wenn der erste Aufschlag kommt, dann ist Sascha der Chef auf dem Court. Zverev - Hanfmann 1:1 Yannick lässt sich nicht lumpen, gewinnt auch den längsten Ballwechsel zum 40:15 mit einer flachen, schnellen Rückhand. Und gleicht aus. Zverev - Hanfmann 1:0 In der Theorie war die Idee mit dem frühen Break eine gute. Aber Sascha schlägt zu gut auf. Das Head-to-Head ... ... ist heute nur eine Fußnote: Es gab ein einziges Meeting - 2018 in München hat Sascha in drei Sätzen gewonnen. Das ist nun doch schon eine Ewigkeit her. Yannick hat ... ... die Wahl gewonnen. Und möchte mit einem Break beginnen. Ein hehres Vorhaben gegen einen Aufschläger wie Sascha. Aber gut: Wenn, dann vielleicht gleich zu Matchbeginn. Und da sind ... ... beiden herrlichen Athleten auch schon. Die Tribünen sind voll. Verdientermaßen. Sascha ist in ... ... HalleWestfalen naturgemäß an Position eins gesetzt. In der Weltrangliste stehen ja nur Jannik Sinner und Carlos Alcaraz vor ihm. Und beide spielen in dieser Woche nicht. Der eine freiwillig, Alcaraz aufgrund seiner Verletzung. Die "Belohnung" ... ... für Ben Shelton ist übrigens ein neuerliches Treffen mit Taylr Fritz. In Halle schon im Viertelfinale, in Stuttgart haben die beiden am Sonntag noch um den Titel gekämpft. Und kaum schreibt ... ... man´s, schon hat sich Stuttgart-Champion Shelton den dritten Satz mit 6:4 geholt. Jetzt einmal schnell über dern Rasen gemäht, dann kann es losgehen ...

Einen schönen ... ... Nachmittag all jenen, die nicht gerade selbst am Serve-and-Volley-Spiel feilen. Alexander Zverev und Yannick Hanfmann wollen dies alsbald machen. Ein paar Minuten nach halb vier wird es aber werden - weil sich der Shelton Ben und der Quinn Ethan noch nicht ganz einig sind, wer ins Viertelfinale von Halle kommen soll. Wir sind jedenfalls da. Ihr auch. Das freut uns!

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Der frisch gebackene French-Open-Champion Alexander Zverev sieht sich im Achtelfinale des ATP-500-Turniers in HalleWestfalen seinem Landsmann Yannick Hanfmann gegenüber. Während sich der Hamburger zum Auftakt gegen den Tschechen Vit Kopriva hart in drei Sätzen durchkämpfen musste, spazierte der Karlsruher überraschend glatt gegen den brasilianischen Youngster Joao Fonseca in die Runde der letzten 16.

Bislang standen sich der 29-jährige Zverev und der 34-jährige Hanfmann gerade einmal auf der Tour gegenüber, und das liegt schon mehr als acht Jahre zurück. Beim ATP-Turnier in München konnte Hanfmann 2018 als damals krasser Außenseiter im Achtelfinale sogar den ersten Durchgang im Tiebreak für sich verbuchen, musste sich aber dem Favoriten noch in drei Sätzen beugen.

Zverev vs. Hanfmann - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Yannick Hanfmann gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV bei Eurosport, auf Sky Sport Austria und TennisTV.

Das Einzel-Tableau in Halle