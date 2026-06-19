Sinner, Rublev und Co. - wer spielt welche Exhibition vor Wimbledon?

Die letzte Woche vor Beginn des Wimbledon-Turniers wird von einigen Spielern traditionell gerne dazu genutzt, bei diversen Schaukämpfen in zumeist elitärer Umgebung aufzuschlagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.06.2026, 08:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Andrey Rublev wird auch 2026 bei The Boodles aufschlagen

Jannik Sinner hat man auf der ATP-Tour seit seinem überraschenden Aus gegen Juan Manuel Cerundolo in der zweiten Runde der French Open nicht mehr gesehen, das war wohl auch so geplant. Sinner hat in den letzten beiden Jahren in halle-Westfalen einen ersten Rasenauftritt eingelegt, 2026 kommt der Weltranglisten-Erste ohne ein offizielles Match nach Wimbledon.

Inoffiziell aber will Sinner doch noch ein paar Punkte unter Wettkampfbedingungen spielen. Denn Sinner soll beim „Giorgio Armani Tennis Classic at Hurlingham“ in diesem Jahr dabei sein. Noch gibt es keinen Spielplan, fest steht lediglich, dass vom 23. bis zum 27. Juni im „Little Wimbledon“ sicherlich formschönes Tennis feilgeboten wird.

Das Ambiente ist der Star

Etwas weiter ist man da schon bei „The Boodles“. Auch wenn die Spielerliste zum Teil auf dem „Prinzip Hoffnung“ beruht. So ist kaum anzunehmen, dass Arthur Fils, der ja bei seinem heim-Grand-Slam wegen einer Verletzung nicht starten konnte, in der Woche vor Wimbledon wieder da ist. Ähnliches gilt für den permanent verletzungsgeplagten Sebastian Korda.

© Getty Images Hier lässt es sich aushalten

Aber: Mit Andrey Rublev und Roland-Garros-Halbfinalist Jakub Mensik haben sich zwei Powerhitter angesagt. Auch Hubert Hurkacz, Denis Shapovalov und Tommy Paul sollen im Stoke Park in diesem Jahr starten. Was für die Besucher und Besucherinnen aber ohnehin nur Teil der Attraktion ist. Denn das feudale Umfeld macht auch Freude, wenn gerade kein Weltklasse-Tennis stattfindet.

