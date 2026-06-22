ATP Eastbourne: Draper siegt bei Comeback-Match

Jack Draper ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Eastbourne mit einem 6:4 und 7:6 (5) über Marcus Giron wieder in das Turniergeschehen eingestiegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.06.2026, 16:56 Uhr

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© Getty Images Jack Draper hat in Eastbourne einen erfolgreichen Auftakt hingelegt

Ganz ohne Nervenflattern ging das Comeback von Jack Draper auf der ATP-Tour nicht über die Bühne. Denn als es darum ging, beim Stand von 5:3 im zweiten Satz auszuservieren, da gab der britische Linkshänder dann doch noch mal sein Service ab. Am Ende stand aber ein 6:4 und 7:6 (5) gegen Marcus Giron und damit der Einzug ins Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Eastbourne.

Die weiteren Aussichten für Draper, der sein erstes Event mit Andy Murray im Coaching-Staff bestreitet, sind nicht schlecht. Denn nun geht es gegen Landsmann Jack Pinnington Jones, der gegen Lucky Loser Marco Trungelliti in drei Sätzen gewann.

Als Favorit auf den Titel startet ja taylor Fritz, der allerdings in den vergangenen beiden Wochen in Stuttgart und HalleWestfalen ziemlich viel Tennis gespielt hat. Die Nummer zwei in Eastbourne ist Joao Fonseca, gefolgt von zwei Argentiniern: Francisco Cerundolo, der am Sonntag den Titel im Queen´s Club geholt hat, und Tomas Martin Etcheverry.

Hier das Einzel-Tableau in Eastbourne