ATP Rankings: Fritz macht Boden gut - aber nicht genug

Taylor Fritz wird dem entgangenen Turniersieg in HalleWestfalen womöglich noch länger hinterher trauern.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.06.2026, 14:53 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz muss in Wimbledon auf Losglück hoffen - wie fast alle anderen Spieler auch

Man muss sich Folgendes kurz vor Augen halten: Taylor Fritz schlägt beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen Ben Shelton und Alexander Zverev in genau dieser Reihenfolge nach jeweils dramatischen Matches. Und verliert dann das Endspiel gegen Frances Tiafoe, der ihn zuletzt 2016 besiegen konnte. Das ist für Fritz nun in zweierlei Hinsicht ärgerlich: Zum einen natürlich wegen des entgangenen Titels in Halle.

Kurzfristig hat die Pleite gegen Tiafoe aber auch den Effekt, dass Fritz in Wimbledon nicht unter den Top Vier gesetzt seine wird. Hätte er am gestrigen Sonntag reüssiert, wäre dies der Fall gewesen. Die Auswirkungen liegen ja auch der Hand: Denn so ist ein Treffen mit dem - trotz aller Zweifel nach dem Ausscheiden in Paris - großen Favoriten Jannik Sinner schon im Viertelfinale möglich.

Für die großen Triumphatoren der vergangenen Woche, Frances Tiafoe und Francisco Cerundolo, der im Londoner Queen´s Club seinen ersten Titel auf Rasen holen konnte, hat sich indes nicht viel geändert: Tiafoe ist von 26 auf 19 gesprungen, Cerundolo von 27 auf 21.

Für Daniel Altmaier hat sich der Einzug ins Halbfinale in HalleWestfalen indes so richtig ausgezahlt: Altmaier verbesserte sich um 22 Ränge auf Position 59. Alexander Zverev bleibt hinter Sinner und Carlos Alcaraz Weltranglisten-Dritter, wird aber in Wimbledon in jedem Fall Punkte auf den verletzungsbedingt fehlenden Spanier gut machen.

Bester Österreicher in den Charts bleibt Sebastian Ofner, der mit der Finalteilnahme beim Challenger in Parma immerhin wieder auf Rang 111 vorgezogen ist.

