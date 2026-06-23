ATP-Dokuserie "ACES - The No. 1 Club": Das braucht es, um Nummer eins zu werden

29 Spieler haben es bislang an die Spitze der ATP-Weltrangliste geschafft. Über diesen exklusiven Club gibt es schon bald eine Dokuserie - produziert im Auftrag der ATP.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2026, 07:49 Uhr

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Vier Folgen wird die Doku-Serie über die bisherigen Weltranglisten-Führenden haben

Was braucht es, um die Spitze der ATP-Weltrangliste zu erklimmen? Das fragt man doch am besten jene 29 Männer, die das bislang geschafft haben. Und genau das hat die ATP für die Doku-Reihe „ACES: The No. 1 Club“ auch getan. Und so lassen Spieler aus mehreren Generationen Einblicke in ihre Erfahrungen zu.

Am spannendsten war und ist der Kampf um die Weltspitze ja dann, wenn es große Rivalitäten gibt. Da wären etwa ab Ende der 1970er-Jahre John McEnroe und Björn Borg, nicht lange danach Pete Sampras und Andre Agassi, dann natürlich der große Dreikampf zwischen Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal. Und ganz aktuell eben auch das Duell zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner.

Vier Folgen wird die Serie beinhalten, in den USA ist “ACES” bereits zu sehen. In Europa wird sie in den kommenden Wochen verfügbar sein.

