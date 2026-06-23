Fonseca bringt den Ultimate Tennis Showdown nach Rio

Joao Fonseca führt die Liste jener Spieler an, die Mitte Juli drei Tage lang die nächste Station des Ultimate Tennis Showdown in Rio de Janeiro prägen werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2026, 15:01 Uhr

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© Getty Images Joao Fonseca weiß die Tribüne zu füllen - vor allem auch in Brasilien

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro zu Beginn der Saison 2026 hat es für Joao Fonseca im Einzel ja nicht so prächtig geklappt, im Doppel sicherte sich der brasilianische Youngster an der Seite von Marcelo Melo allerdings den Titel. Und sorgte damit für fantastische Stimmung auf den Tribünen. Und bei Ehrengast Andre Agassi, den Fonseca ja spätestens seit dem Laver Cup im vergangenen Jahr in San Francisco auch persönlich gut kennt.

Mitte Juli soll Fonseca nun erneut die Massen auf die Tribünen rund um einen Tenniscourt in Rio bringen. Und zwar vom 16. bis zum 18. Juli im Rahmen der nächsten Ausgabe des Ultimate Tennis Showdowns.

Dem Gewinner winken dabei immerhin 400.00.- US Dollar, insgesamt beträgt die Börse 1.237.000.- Dollar. Zuzüglich wohl eines kleinen Antrittsgelds für alle Beteiligten. Als da aktuell wären: Nick Kyrgios, Ugo Humbert, Cameron Norrie und Francisco Cerundolo.

Der Argentinier spielt in der Karriere von Joel Fonseca ja eine bedeutende Nebenrolle: Denn seinen allerersten Titel auf der ATP-Tour konnte Fonseca ja in der vergangenen Saison in Buenos Aires gewinnen. Damals gegen Cerundolo als Kontrahenten.

