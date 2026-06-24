Auch Novak Djokovic holt sich im Hurlingham Club den Feinschliff für Wimbledon

Seit seiner Drittrundenniederlage bei den French Open ist es um Novak Djokovic ruhig geworden. Im Rahmen einer Exhibition kehrt der 24-fache Grand-Slam-Champion heute auf den Matchcourt zurück.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.06.2026, 21:27 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic trainiert bereits seit einiger Zeit auf Rasen

Nicht wenige Beobachter sind ja der Meinung, dass Novak Djokovic in Wimbledon die besten Chancen auf den Gewinn seines 25. Grand-Slam-Titels hat. Zusätzlich befeuert werden die Hoffnungen des Serben durch die verletzungsbedingte Absage von Carlos Alcaraz, der beim Rasenklassiker im Südwesten Londons schon zweimal den Titel gewann und auch 2025 im Finale stand.

Djokovic ist jedenfalls bereits in Englands Hauptstadt angekommen und bereitet sich an Ort und Stelle auf das dritte Major-Event des Jahres (29. Juni bis 12. Juli) vor. Mit sonderlich viel Matchpraxis kam der 39-Jährige, der in der Sandplatzsaison lediglich vier Matches spielte, nicht nach London. Ein Vorbereitungsturnier auf Rasen absolvierte Djokovic nicht, weshalb er sich im Vorfeld von Wimbledon nun zumindest ein wenig in den Wettkampfmodus begeben wird.

Sinner trifft auf Norrie

Wie die Veranstalter des Exhibition-Events im Londoner Hurlingham Club mittteilten, wird Djokovic am Mittwoch ein Showmatch gegen Karen Khachanov bestreiten. Neben dem siebenfachen Wimbledon-Champion wird sich im Stadtteil Fulham unter anderem Branchenprimus Jannik Sinner, der unmittelbar vor Djokovics Partie gegen Khachanov auf Cameron Norrie trifft, die Ehre geben.

Djokovic geht im Hurlingham Club bereits zum fünften Mal in Folge an den Start. Detail am Rande: Schon im Vorjahr traf der langjährige Weltranglistenerste bei der renommierten Exhibition auf Khachanov. Damals siegte der Russe mit 7:6 (4) und 6:4.