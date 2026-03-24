ATP-Challenger Alicante: Justin Engel kommt nicht in Schwung

Justin Engel musste beim ATP-Challenger-Turnier in Alicante erneut eine frühe Niederlage hinnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2026, 17:35 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Justin Engel musste in Alicante gleich zum Auftakt eine Niederlage hinnehmen

In wenigen Tagen beginnen beim MTTC Iphitos in München die BMW Open 2025, da wird Justin Engel von Turnierdirektor Patrik Kühnen mit großer Wahrscheinlichkeit eine Wildcard für das Hauptfeld bekommen. So richtig viel Schwung hat Engel während der vergangenen Wochen allerdings nicht aufnehmen können.

Genau genommen ist es dem Youngster in der Saison 2026 noch nicht gelungen, zwei Matches auf der Challenger-Tour hintereinander zu gewinnen. Den bis dato letzten Sieg gab es in Lille gegen Loann Massard, danach folgte das Aus gegen dessen französischen Landsmann Benjamin Bonzi. In Thionville war gleich zum Auftakt gegen Giulio Zeppieri Schluss.

Und aktuell ist das Turnier in Alicante für Engel auch schon wieder vorbei. Denn in Runde eins setzte es gegen Dali Blanch, einen US-amerikanischen Qualifikanten, ein deutliches 2:6 und 1:6. Kein Grund zur Panik, schließlich ist Justin Engel ja erst 18 Jahre alt. Aber mit je mehr Selbstvertrauen er dann in München aufschlagen wird, umso mehr Freude werden er und die Fans beim Iphitos haben.

