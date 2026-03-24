Veteran Marin Cilic - nicht nur optisch wie ein Junger

Marin Cilic hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami gestern zwar gegen Alexander Zverev verloren. Wie ein mann, der kurz vor der Tennisrente steht, hat der Kroate aber nicht gewirkt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.03.2026, 12:00 Uhr

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© Getty Images Marin Cilic zuletzt in Dallas - und noch mit Ärmeln

Marin Cilic hatte vor seinem gestrigen Treffen mit Alexander Zverev keine gute Bilanz gegen den Deutschen. Nach der Drei-Satz-Niederlage ist diese naturgemäß noch ein wenig schlechter geworden. Cilic hat gegen Zverev acht Mal verloren, lediglich das allererste Match im Jahr 2025 gewonnen. Aber die Art und Weise, wie der 37-Jährige da auf dem Parkplatz des Hard Rock Stadiums ab Beginn des zweiten Satzes aufgetreten ist - das war fast wieder der Cilic wie vor elf Jahren.

Wir erinnern uns: 2014 hatte Cilic doch recht überraschend die US Open gewonnen, im Endspiel gegen Kei Nishikori. Mit dem Japaner verbindet Cilic in jüngerer Vergangenheit eine unangenehme Serie an Verletzungen, die immer wieder in kleinen Comebacks münden. Die Vorstellung in Miami aber hatte das Zeug zu etwas Großem.

Cilic kassiert gegen Zverev unnötiges Break

Das Problem ist natürlich das Matchup: Im Grunde kann Alexander Zverev jeden einzelnen Schlag ein kleines bisschen besser als Marin Cilic, bei der Vorhand mag es ausgeglichen sein, beim Aufschlag ist der Unterschied größer zugunsten von Zverev. Und natürlich sollte die deutsche Nummer eins auch fitter sein. Zumal Zverev in der Runde davor gegen Martin Damm kaum ins Schwitzen gekommen war, während Cilic gegen Brandon Nakashima über drei Sätze musste.

Anzumerken ist auch: Zverev hätte die Partie auch schon im zweiten Satz beenden können, Chancen zu einem wahrscheinlich entscheidenden Break waren im elften Siel zuhauf vorhanden. Aber eben dann steigerte sich der routinierte Cilic mit dem jugendlichen Look (ärmellos!) eben noch um eine Nuance. Das letzte Break im Match war dann auch eher unnötig, Cilic hatte als Aufschläger in jenem Game vorne gelegen.

Wie lange Marin Cilic, übrigens einer der richtig guten Typen auf der ATP-Tour, noch weitermachen wird, kann nur er selbst entscheiden. Die Kollegen Stan Wawrinka und Gael Monfils befinden sich ja schon auf ihrer Abschiedstour. Dem zurückhaltenden Naturell von Cilic würde es indes eher entsprechen, ohne große Ankündigung aufzuhören. Das Match gegen Alexander Zverev in Miami hat allerdings gezeigt: Sportlich besteht dazu noch kein Anlass.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



