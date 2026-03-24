Miami Open: Alexander Zverev schlägt Cilic und zieht ins Achtelfinale ein

Alexander Zverev ist mit einer guten Leistung ins Achtelfinale der Miami Open eingezogen. Nur ein schwaches Aufschlagspiel erlaubte er sich - musste deshalb aber in einen dritten Satz.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.03.2026, 01:56 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev

Zverev schlug den Weltranglisten-49. Marin Cilic mit 6:2, 5:7 und 6:4 - und zeigte dabei eine engagierte Vorstellung mit nur einem kleinen Wackler.

Eigentlich hätte die Sache schneller vorbei sein können: Zverev gelang direkt zu Matchbeginn des erste Break, das er später noch verdoppelte; im zweiten Durchgang beim 5:5 hatte er insgesamt fünf Breakchancen zur Vorentscheidung. Cilic aber, mittlerweile auch schon 37 Jährchen alt, zog den Kopf aus der Schlinge und nutzte im anschließenden Aufschlagspiel des Deutschen seinerseits seine dritte Chance zum Satzausgleich. Es waren Cilic' einzige Breakchancen im gesamten Match - Zverev hatte insgesamt 13.

Eine davon nutzte der Weltranglisten-Vierte auch im dritten Satz zur frühen Führung, die übers Ziel brachte. Und mit einem Service-Winner das Match für sich entschied. Stark: Gegen den Aufschlagkünstler Cilic - US-Open-Champ 2014 - gewann Zverev am Ende sogar das Aufschlagduell mit 19 zu 13 Assen, einer Erste-Aufschlag-Quote von 69 zu 57 Prozent und überragenden 89 Prozent gewonnener Punkte, wenn das erste Service kam (Cilic: 74 Prozent).

Hier könnt ihr das Match im Liveticker nachlesen.

Nun geht es gegen Quentin Halys, der gegen Kamil Majchzak mit 7:6 (4), 6:1 erfolgreich war. In einem möglichen Halbfinale könnte Zverev auf Jannik Sinner treffen.

Am Abend hatte auch Publikumsliebling Francis Tiafoe die Runde der letzten 16 erreicht. Tiafoe gewann gegen Jakub Mensik in einem Krimi mit 7:6 (4), 4:6 und 7:6 (11). Im Tiebreak des dritten Satzes lag er schon mit 6:3 vorne, musste aber noch mal in die Verlängerung und dort selbst zwei Matchbälle des Tschechen abwehren.

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