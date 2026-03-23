Miami Open: Cerundolo überrascht Medvedev, auch "FAA" raus

Die Miami Open sind am Montag mit kleineren Überraschungen gestartet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2026, 19:47 Uhr

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© Getty Images Francisco Cerundolo

Wer darauf gesetzt hätte, dass Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev in den frühen Miami-Runden einen Bagel einstecken müssen? Ein kleiner Sommerurlaub - womöglich sogar nach Miami - wäre da wohl drin gewesen.

Während Tsitsipas in der Nacht zum Montag gegen Arthur Fils am Ende nur ein Spiel insgesamt holte (0:6, 1:6), ließ sich der an neun gesetzte “Meddy” gegen Francisco Cerundolo (ATP-Nr. 19) nicht hängen. Der Argentinier lag nach seinem 6:0 zwar auch im zweiten Satz schon mit Break in Führung (2:0), dann aber fand Medvedev doch Lösungen. Verrückt: Bis zum 6:0, 2:0 war nur ein Spiel über Einstand gegangen, dann aber wurde es eng. Medvedev glich schließlich aus, erst zum 3:3, dann in Sätzen. Im dritten Satz aber konnte er ein frühes Break nichts ausbauen, am Ende führte ein Doppelfehler zur Entscheidung eines merkwürdigen Matches. 6:0, 4:6, 7:5 hieß es also.

Cerundolo trifft im Achtelfinale auf Ugo Humbert, der Shelton-Bezwinger Alexander Shevchenko schlug.

Für Medvedev kommt das Aus überraschend, er spielt 2026 eine starke Saison und hatte in der Vorwoche das Finale von Indian Wells erreicht.

Ebenfalls raus ist der an sieben gesetzte Felix Auger-Aliassime: Er unterlag dem Franzosen Terence Atmane mit 3:6, 6:1 und 3:6.

Überhaupt herrscht in Miami ein reges Favoritensterben: Aus den Top Ten sind aktuell nur noch Jannik Sinner, Alexander Zverev und Taylor Fritz dabei.

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