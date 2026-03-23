ATP Miami: Krawietz/Oberleitner nehmen Auftakthürde
Die deutsch-österreichische Paarung aus Kevin Krawietz und Neil Oberleitner steht beim ATP Masters 1000-Turnier in Miami im Achtelfinale.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 23.03.2026, 17:54 Uhr
Krawietz/Oberleitner bezwangen in Florida zum Auftakt die US-amerikanische Wildcard-Paarung Benjamin Kittay/Ryan Seggerman mit 6:4 und 6:4.
Die nächsten Gegner der beiden werden im Match zwischen den an Position 8 gesetzten Nys/Roger-Vasselin und den US-Amerikanern Cash/Tracy ermittelt.
Nachdem Krawietz' regulärer Doppelpartner Tim Pütz - natürlich nach gemeinsamer Absprache - im Anschluss an das Turnier in Indian Wells zurück nach Europa gereist ist, bestreiten Krawietz/Oberleitner quasi als "One-Off"-Duo gemeinsam Miami.
Hier das Doppel-Tableau in Miami