ATP Miami: Krawietz/Oberleitner nehmen Auftakthürde

Die deutsch-österreichische Paarung aus Kevin Krawietz und Neil Oberleitner steht beim ATP Masters 1000-Turnier in Miami im Achtelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.03.2026, 17:54 Uhr

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© Getty Images Kevin Krawietz schlägt in Miami mit Neil Oberleitner auf

Krawietz/Oberleitner bezwangen in Florida zum Auftakt die US-amerikanische Wildcard-Paarung Benjamin Kittay/Ryan Seggerman mit 6:4 und 6:4.

Die nächsten Gegner der beiden werden im Match zwischen den an Position 8 gesetzten Nys/Roger-Vasselin und den US-Amerikanern Cash/Tracy ermittelt.

Nachdem Krawietz' regulärer Doppelpartner Tim Pütz - natürlich nach gemeinsamer Absprache - im Anschluss an das Turnier in Indian Wells zurück nach Europa gereist ist, bestreiten Krawietz/Oberleitner quasi als "One-Off"-Duo gemeinsam Miami.

Hier das Doppel-Tableau in Miami