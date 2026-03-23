Corentin Moutet giftet nach Märchenstunde gegen Danielle Collins

Corentin Moutet ist mit einer Erzählung von Danielle Collins nicht gänzlich einverstanden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2026, 07:02 Uhr

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© Corentin Moutet Corentin Moutet

Was war da denn bitte los? Man weiß es natürlich nicht. Speziell, wenn die Protagonisten Corentin Moutet und Danielle Collins heißen.

Zunächst die Vorgeschichte, vorgetragen von Danielle Collins. Die US-Amerikanerin ist aktuell spielerisch außer Gefecht gesetzt und arbeitet als Expertin für den Tennis Channel - so auch bei den Miami Open. Hier habe es sich zugetragen, dass sie Moutet beim Training zugeschaut habe. Und der ihr lauthals zugerufen habe, sie solle ihn doch bitte etwas anfeuern. “Da habe ich ihm mehr oder weniger gesagt: Wenn du mit mir flirten willst, muss du dir einen besseren Aufschlag zulegen.” Denn manche Leute würden ja glauben, es komme auf die Körpergröße an oder die Persönlichkeit. “Aber letztlich geht es um starke Vorhände und starke Aufschläge.” Zumindest auf Tennisanlagen wie in Miami.

So weit, so lustig. Collins erklärte weiterhin, Moutet sei ihr entfolgt, weil sie nicht auf “Short Kings” stehe - ein Begriff, der Teil der Body-Positivity-Bewegung ist und ein Trend auf Plattformen wie TikTok, um nicht ganz groß gewachsene Männer zu feiern. Sie sei nun mal 1,78 Meter groß, und das sei nicht persönlich gemeint, sondern einfach ihre Präferenz. Moutet aber sei darüber entzürnt, dies auf Collins' Datingprofilen gelesen zu haben, habe sie deshalb angeschrieben und sei ihr entfolgt. Nun, nach seinem Auftaktsieg in Miami, aber habe er ihr eine Direktnachricht geschrieben - ob sie denn sein Match und die tollen Aufschläge gesehen habe. “Ich glaube nicht, dass er eine Chance hat. Noch nicht”, kokettierte Collins jedoch weiter. Da müsse Moutet noch ganz andere Sachen liefern.

Moutet regt sich über Tennis Channel auf

Moutet - auf der offiziellen ATP-Seite ist er übrigens mit 1,80 Meter gelistet - nahm die Sache nicht gerade mit Humor. Wie könne er Collins entfolgen, wenn er ihr nicht gefolgt sei? Sie sei ihm gefolgt! Habe ihn für ein Mixed angefragt. Collins sage ohnehin wohl alles Mögliche, nur damit die Leute über sie sprechen würden. Sie solle lieber lernen, sich selbst zu lieben, damit sie solche schwachsinnigen Dinge nicht verzapfen müsse. Und überhaupt: Wie könne der Tennis Channel nur so einen Blödsinn senden? (Eine Meinung, der sich viele auf X anschlossen.)

In sportlicher Hinsicht trifft Moutet in der Nacht zum Dienstag übrigens auf Jannik Sinner - und hat hier alle Chancen, Eindruck auf Collins zu schinden. Denn sind wir ehrlich: eine Moutet-Collins-Beziehung wollen wir doch alle miterleben.