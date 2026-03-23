ATP Miami live: Alexander Zverev vs. Marin Cilic im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft heute in der dritten Runde des ATP Masters 1000-Turniers in Miami auf Marin Cilic. Das Match gibt es ab ca. 21 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und bei uns im Live-Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.03.2026, 15:26 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev ist gegen Marin Cilic klarer Favorit.

Der Deutsche hatte in seinem Auftaktmatch in Florida mit dem US-Amerikaner Martin Damm beim 6:2, 6:4 wenig Mühe. Cilic wiederum zeigte Kämpferqualitäten und rang Brandon Nakashima mit 2:6, 6:4 und 7:6 (7) nieder.

Im Head-to-Head zwischen Zverev und Cilic führt der Hamburger mit 7:1. Nur die allererste Partie (2015 in Washington) konnte der Kroate für sich entscheiden. Das letzte Aufeinandertreffen ist auch schon eine Weile her: 2022 gewann Zverev in Madrid in drei Sätzen.

Zverev vs. Cilic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Marin Cilic gibt es ab ca. 21 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



