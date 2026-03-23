ATP Miami live: Jannik Sinner vs. Corentin Moutet im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft heute in der dritten Runde des ATP Masters 1000-Turniers in Miami auf Corentin Moutet. Das Match gibt es ab ca. 0:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.



von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.03.2026, 12:12 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner trifft in Miami auf Corentin Moutet.

Sinner prolongierte in seinem Auftaktmatch seine ausgezeichnete Form und schlug Damir Dzumhur ohne gröbere Probleme mit 6:3 und 6:3. Corentin Moutet konnte sich in der zweiten Runde gegen Tomas Machac mit 6:0, 1:6 und 6:4 durchsetzen.

Die bislang einzige Begegnung zwischen Sinner und Moutet konnte der Südtiroler 2024 im Achtelfinale von Paris in vier Sätzen für sich entscheiden.

Sinner vs. Moutet - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Corentin Moutet gibt es ab ca. 0:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Miami