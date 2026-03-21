ATP Masters Miami: Sinner mit lockerem Aufgalopp, Tien schon raus

Jannik Sinner hat en Schwung aus Indian Wells nach Miami mitgenommen. Der Südtiroler gewann zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers im Hard Rock Stadium gegen Damir Dzumnur mit 6:3 und 6:3.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 19:36 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner steht in Miami in Runde drei

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Jannik Sinner ist auch in Miami in Rosa unterwegs. Und warum auch nicht? In Indian Wells hat Sinner dieses Outfit zum Titel getragen (oder umgekehrt). Im Hard Rock Stadium tritt der Südtiroler ja quasi als Titelverteidiger an. 2024 hat Sinner nämlich hier im Endspiel gegen Daniil Medvedev gewonnen, im vergangenen Jahr durfte er wegen seiner Sperre nicht mitmachen.

Gegen Damir Dzumhur kam Jannik Sinner am frühen Samstagnachmittag (Ortszeit) erwartungsgemäß nicht in Bedrängnis. Der Favorit probierte ein paar Sachen aus, ging seinen Bällen öfter nach als gewohnt. Und hätte noch ein bisschen deutlicher als 6.3 und 6:3 gewinnen können.

Alcaraz gegen Fonseca souverän

In Runde drei spielt Sinner entweder gegen Corentin Moutet oder Tomas Machac, natürlich ist er auch da klarer Favorit. Hauptkonkurrent Carlos Alcaraz war ja gestern mit einem souveränen 6:4 und 6.4 gegen Joao Fonseca in das zweite 1000er der Saison eingestiegen.

Überraschend ausgeschieden ist dagegen Learner Tien. Der Lokalmatador musste sich Kamil Majchrzak in drei Sätzen geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



