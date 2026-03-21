ATP Miami live: Jannik Sinner vs. Damir Dzumhur im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft heute in der zweiten Runde des ATP Masters 1000-Turniers in Miami auf Damir Dzumhur. Das Match gibt es ab ca. 18:10 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 11:32 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner und Damir Dzumhur stehen sich zum ersten Mal gegenüber.

Sinner will seine Form vom Turniersieg in Indian Wells bestätigen und das Sunshine Double holen. Dzumhur bezwang in Runde eins den Peruaner Ignacio Buse in drei Sätzen.

Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen dem Italiener und dem Bosnier.

Sinner vs. Dzumhur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Damir Dzumhur gibt es ab ca. 18:10 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Miami