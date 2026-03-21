Nach frühem Aus in Miami: Draper braucht "noch Zeit"

Jack Draper muss beim ATP Masters 1000-Turnier in Miami eine frühe Niederlage verdauen. Gänzlich unzufrieden zeigte sich der Brite nach dem 6:7 (3), 6:7 (0) gegen Reilly Opelka dennoch nicht.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 13:05 Uhr

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Jack Draper bleibt trotz dem frühen Aus in Miami gelassen.

Nach dem Match betonte Draper, dass die Niederlage im Kontext seines Genesungsprozesses nach einer schweren Verletzung betrachtet werden müsse. „Die Niederlage schmerzt, besonders so früh im Turnier, denn ich wollte hier eine gute Leistung zeigen“, so der Brite. Der 24-Jährige bleibt jedoch gelassen: „Ich befinde mich noch in der frühen Phase meines Comebacks nach einer sehr schweren Verletzung", ordnete er die Dinge ein.

Reilly Opelka habe zudem extrem stark gespielt. „Es war ein bitteres Ergebnis, aber Reilly gebührt Anerkennung, er hat ein großartiges Match gespielt“, meinte Draper im Anschluss an das Duell. „Sein Aufschlag war für mich unantastbar“, fand der Brite schnell den Hauptgrund für das Ausscheiden.

“Die Saison ist lang”

Insgesamt stimme jedoch die Richtung seines Entwicklungsprozesses, gibt sich der ehemalige Weltranglisten-Vierte überzeugt. „Hätte mir jemand gesagt, dass ich in Dubai, Indian Wells und Miami gut drauf sein würde, hätte ich sofort unterschrieben“, erklärte der Brite. „Die Saison ist lang, und ich weiß, dass dieser Prozess Zeit braucht“. Das Ziel sei wieder dort hinzukommen, "wo ich sein möchte, sowohl körperlich als auch sportlich", so Draper.

Der Brite freut sich bereits auf den anstehenden Belagwechsel auf Sand. Der langsamere Untergrund erlaube ihm, längere Ballwechsel zu spielen und seinen Rhythmus noch besser zu finden, wie der 24-Jährige erklärte.

Draper hatte sich im Vorjahr im Sommer eine hartnäckige Verletzung am Schlagarm zugezogen und musste im Anschluss sechs Monate lang pausieren.

Hier das Einzel-Tableau in Miami