Opelka schwärmt von Sinner: "Unglaublich bodenständiger Typ"

Reilly Opelka gibt seltene Einblicke in die Persönlichkeit von Jannik Sinner. Trotz seines Erfolges und des wachsenden Drucks soll sich der Italiener seit Jugendtagen kaum verändert haben.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 06:59 Uhr

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© Getty Images Die beiden Doppelpartner Sinner und Opelka

Sportlich lief es für die Doppelpaarung Jannik Sinner und Reilly Opelka in Indian Wells nicht ganz nach Plan: Gegen die erfahrene Paarung Granollers/Zeballos war früh Endstation. Doch das Ergebnis war für beide zweitrangig. Die kurzfristige Reunion – fünf Jahre nach ihrem gemeinsamen Titel in Atlanta – diente vor allem dazu, Matchpraxis zu sammeln und Rhythmus zu bekommen.

“Jannik ist noch immer derselbe”

In Miami findet Reilly Opelka aber nur lobende Worte über seinen Partner. Er kenne Sinner bereits seit Teenager-Tagen, verändert habe sich Jannik aber trotz seines Aufstiegs an die Weltrangspitze kein bisschen. “Erfolg macht mit den meisten Leuten etwas”, sagt Opelka. Nicht so mit Sinner. Dieser sei weiterhin zugänglich geblieben, weshalb er auch im gesamten Locker Room respektiert sei.

Bromance mit Trainingscharakter

Für Opelka war das Doppel in Indian Wells deshalb mehr als nur eine Vorbereitungseinheit. Es war ein gemeinsames Projekt unter Freunden. Die Niederlage gegen die Spezialisten offenbarte zwar die Grenzen eines spontan zusammengestellten Teams (sogar wenn die Nummer zwei der Welt mit am Start ist), aber vordergründig ging es doch um den Spaß am Platz.

Fokus auf das Einzel

In Miami richtet sich Opelkas Fokus nun auf das Einzel. Dort steht eine durchaus große Herausforderung an, denn er ist gegen Jack Draper stark gefordert. Opelka mag zwar als Aufschlagriese gelten, Draper wird aber nicht umsonst neben Novak Djokovic und Carlos Alcaraz immer wieder als einer der returnstärksten Spieler genannt.

Hier das Eiinzeltableau der Herren in Miami