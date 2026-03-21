ATP Miami: Alcaraz entscheidet erstes Duell mit Fonseca für sich

Carlos Alcaraz steht beim ATP Masters 1000-Turnier in Miami in der dritten Runde. Der topgesetzte Spanier bezwang in Runde zwei Joao Fonseca mit 6:4, 6:4.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 07:16 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz behielt gegen Joao Fonseca die Oberhand.

Vor einer frenetischen Kulisse behielt Alcaraz gegen den 19-Jährigen die Nerven und sicherte sich im ersten Duell der beiden den Zweisatz-Sieg. Während die zahlreichen brasilianischen Fans Fonseca lautstark anfeuerten, gaben am Ende Alcaraz' Erfahrung und Reife den Ausschlag.

„Ich denke, ich war in den entscheidenden Momenten wirklich gut. Ich habe vom Anfang bis zum letzten Ball richtig gut gespielt. Ich weiß, wie gut Joao ist, und deshalb war ich bei jedem Punkt, bei jedem Schlag hochkonzentriert“, so Alcaraz, der drei von drei Breakbällen abwehren konnte.

In der dritten Runde trifft der topgesetzte Spanier auf Sebastian Korda, der am Freitagvormittag dem Argentinier Camilo Ugo Carabelli beim 6:0, 6:3-Erfolg keine Chance ließ.

Für ein positives Lebenszeichen sorgte indes auch Stefanos Tsitsipas. Der Grieche setzte sich in der zweiten Runde gegen seinen "Lieblingsgegner" Alex De Minaur mit 6:3, 7:6 (3) durch und stellte somit im Head-to-head mit dem Australier auf 12:1.

Nächster Gegner von Tsitsipas ist Arthur Fils, der den 18-jährigen Lokalmatador Darwin Blanch mit 6:2 und 6:3 bezwang.

Hier das Einzel-Tableau in Miami