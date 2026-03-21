ATP Miami: Fritz in Runde drei - Bublik, Ruud und Draper scheitern
Während Taylor Fritz beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami mit Mühe die dritte Runde erreicht hat, sind Alexander Bublik, Casper Ruud und Jack Draper allesamt schon ausgeschieden.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 01:40 Uhr
Die zahlreichen Regenschauer in Miami dürften die Fans am Freitag zunächst nicht unbedingt glücklich gestimmt haben. Dafür passte danach immerhin das Resultat der US-amerikanischen Nummer eins: Taylor Fritz besiegte den Niederländer Botic van de Zandschulp nach hartem Kampf mit 6:3, 6:7 (2) und 6:3.
In der dritten Runde bekommt es Fritz etwas überraschend mit Landsmann Reilly Opelka zu tun. Der aufschlagstarke US-Amerikaner besiegte Jack Draper mit 7:6 (3) und 7:6 (0). Auch Tommy Paul erreichte durch einen 6:2, 2:6 und 6:4-Erfolg über den Franzosen Adrian Mannarino die Runde der letzten 32.
Quinn nimmt Ruud raus
Die wohl positivste Überraschung aus US-amerikanischer Sicht war Ethan Quinn, der den ehemaligen Miami-Finalisten Casper Ruud mit 6:4 und 7:6 (7) schlug. Im zweiten Satz wehrte der 22-Jährige insgesamt sieben Satzbälle ab. Sein Landsmann Aleksandar Kovacevic hatte gegen den Japaner Rei Sakamoto - wohlgemerkt noch in der ersten Runde - hingegen weniger Glück und verlor im Tiebreak des dritten Satzes.
Ein Ausrufezeichen setzte unterdessen Matteo Berrettini: Der Italiener schlug den an Position zehn gesetzten Alexander Bublik dank einer starken Darbietung mit 6:4 und 6:4. Auch Karen Khachanov (6:3 und 6:3 gegen Roberto Bautista Agut) sowie Arthur Fils (6:2 und 6:3 gegen Darwin Blanch) zogen souverän in die dritte Runde ein.
Das Einzel-Tableau in Miami im Überblick