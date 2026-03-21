ATP Miami: Fritz in Runde drei - Bublik, Ruud und Draper scheitern

Während Taylor Fritz beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami mit Mühe die dritte Runde erreicht hat, sind Alexander Bublik, Casper Ruud und Jack Draper allesamt schon ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 01:40 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz zog in die dritte Runde ein

Die zahlreichen Regenschauer in Miami dürften die Fans am Freitag zunächst nicht unbedingt glücklich gestimmt haben. Dafür passte danach immerhin das Resultat der US-amerikanischen Nummer eins: Taylor Fritz besiegte den Niederländer Botic van de Zandschulp nach hartem Kampf mit 6:3, 6:7 (2) und 6:3.

In der dritten Runde bekommt es Fritz etwas überraschend mit Landsmann Reilly Opelka zu tun. Der aufschlagstarke US-Amerikaner besiegte Jack Draper mit 7:6 (3) und 7:6 (0). Auch Tommy Paul erreichte durch einen 6:2, 2:6 und 6:4-Erfolg über den Franzosen Adrian Mannarino die Runde der letzten 32.

Quinn nimmt Ruud raus

Die wohl positivste Überraschung aus US-amerikanischer Sicht war Ethan Quinn, der den ehemaligen Miami-Finalisten Casper Ruud mit 6:4 und 7:6 (7) schlug. Im zweiten Satz wehrte der 22-Jährige insgesamt sieben Satzbälle ab. Sein Landsmann Aleksandar Kovacevic hatte gegen den Japaner Rei Sakamoto - wohlgemerkt noch in der ersten Runde - hingegen weniger Glück und verlor im Tiebreak des dritten Satzes.

Ein Ausrufezeichen setzte unterdessen Matteo Berrettini: Der Italiener schlug den an Position zehn gesetzten Alexander Bublik dank einer starken Darbietung mit 6:4 und 6:4. Auch Karen Khachanov (6:3 und 6:3 gegen Roberto Bautista Agut) sowie Arthur Fils (6:2 und 6:3 gegen Darwin Blanch) zogen souverän in die dritte Runde ein.

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