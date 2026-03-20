ATP Miami: Daniel Altmaiers Horrorserie geht weiter

Daniel Altmaier muss auch nach dem ATP-Masters-1000-Event in Miami weiter auf seinen ersten Sieg im Kalenderjahr 2026 warten.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.03.2026, 19:15 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier verlor erneut glatt

Daniel Altmaier hat sich nahtlos in die deutsche Horrorbilanz in Miami eingereiht. Der katastrophal in die Saison gestartete 27-Jährige scheiterte am Freitag in der ersten Runde des ATP-Masters mit 4:6 und 2:6 an dem Franzosen Terence Atmane und wartet in diesem Jahr weiter auf seinen ersten Sieg - und auf den ersten Satzgewinn. Nach fünf deutschen Erstrundenniederlagen am Donnerstag und dem Aus von Laura Siegemund (2. Runde) schlägt damit nur noch Aushängeschild Alexander Zverev in Florida auf.

Der Hamburger trifft nach einem Freilos am Samstag in der zweiten Runde auf den US-Amerikaner Martin Damm. In Indian Wells war Zverev zuletzt im Halbfinale chancenlos gegen den späteren Turniersieger Jannik Sinner (Italien) ausgeschieden.

Acht Matches, acht Niederlagen

Für Altmaier setzte sich derweil ein völlig verkorkster Saisonstart fort. Der Weltranglisten-55. aus Kempen kassierte im achten Match 2026 die achte Niederlage. Nach einer Regenunterbrechung von rund zwei Stunden gab er sein Aufschlagspiel früh im ersten Satz ab und fand anschließend kaum ins Spiel. Atmane nutzte nach 71 Minuten Spielzeit seinen ersten Matchball zum Sieg.

Am Donnerstag waren neben den Routiniers Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann auch alle vier deutschen Frauen um Hoffnungsträgerin Eva Lys ausgeschieden.

Das Einzel-Tableau in Miami im Überblick