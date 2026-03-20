Der Alcaraz-Sinner-Effekt: Erfindet Zverev sein Spiel neu?

Die Dominanz von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner auf der ATP-Tour verändert auch die Konkurrenz. Laut Andrea Petkovic profitiert unter anderem Alexander Zverev deutlich von diesem Konkurrenzdruck.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 20.03.2026, 10:12 Uhr

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© Getty Images Bei Sascha Zverev geht's auf und ab

Seit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner die Top zwei der ATP-Rangliste anführen und die letzten neun Grand Slams unter sich ausgemacht haben, zeigen andere Spieler deutliche Anpassungen. Besonders Alexander Zverev wird als Paradebeispiel genannt: „Er geht mittlerweile mutiger ans Netz und arbeitet offensichtlich auch an seiner Vorhand, um den Abstand zu Sinner und Alcaraz zu verkleinern“, erklärt Tennisexpertin Andrea Petkovic jetzt im Big T Podcast.

Medvedev und andere profitieren ebenfalls

Neben Zverev hat auch Daniil Medvedev einen spürbaren Entwicklungsschub erlebt. Nach durchwachsenen Monaten im letzten Jahr meldete sich der Russe 2026 stark zurück, was Petkovic als direkte Reaktion auf den Druck durch die jungen Stars interpretiert. Spieler wie Ben Shelton, Jack Draper oder Arthur Fils würden ebenfalls zeigen, wie der „Sinner-Alcaraz-Effekt“ zu neuen Höchstleistungen antreibt.

Die mentale Komponente

Petkovic betont, dass der Effekt nicht nur technischer Natur sei: „Manchmal ist es ein harter Kampf, das eigene Tennis an den neuen Standard auf der Tour anzupassen. Dann folgt eine Übergangsphase, in der man vielleicht ein paar Monate verliert, aber dabei lernt und sich weiterentwickelt.“ Spieler wie Zverev profitierten demnach indirekt auch mental von der Vorbildrolle der beiden Topstars.

Zverevs Miami-Perspektive

Bei den laufenden Miami Open könnte Zverev auf Spieler wie Brandon Nakashima, Alejandro Davidovich Fokina oder Learner Tien treffen, ehe ein mögliches Viertelfinale gegen Ben Shelton winkt. Sollte er das Halbfinale erreichen, wäre ein erneutes Aufeinandertreffen mit Sinner wahrscheinlich. Hier könnte der Hamburger erneut zeigen, ob er den Konkurrenztest diesmal besteht.

Hier das Einzeltableau der Herren in Miami